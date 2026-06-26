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CFR SA anunţă posibile restricţii de viteză pe calea ferată,din cauza temperaturilor ridicate

S.B.
Ştiri utilitare / 26 iunie, 13:15

CFR SA anunţă posibile restricţii de viteză pe calea ferată,din cauza temperaturilor ridicate

CFR SA anunţă că, în zilele următoare, ar putea dispune limitări temporare de viteză, precum şi măsuri de protecţie la nivelul instalaţiilor de electrificare, semnalizare şi telecomunicaţii, în contextul avertizărilor de caniculă emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat CFR SA informează că, în perioada 26 - 29 iunie 2026, în contextul avertizărilor meteorologice emise de ANM, sunt aplicate măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei circulaţiei feroviare pe reţeaua feroviară.

"În funcţie de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul infrastructurii feroviare şi de situaţia constatată în teren, CFR SA poate dispune introducerea limitărilor temporare de viteză pe anumite secţii de circulaţie. Aceste măsuri au caracter preventiv şi sunt aplicate de personalul de specialitate al companiei, în conformitate cu reglementările feroviare, pentru protejarea infrastructurii şi desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă", se arată în comunicat.

În perioada menţionată, personalul de specialitate al sucursalelor regionale de cale ferată monitorizează permanent zonele expuse temperaturilor ridicate şi efectuează verificări operative la linie şi terasamente; aparate de cale; poduri şi podeţe; instalaţii de electrificare şi instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţii.

"În funcţie de evoluţia situaţiei din teren, pot fi dispuse limitări temporare de viteză, precum şi măsuri de protecţie la nivelul instalaţiilor de electrificare, semnalizare şi telecomunicaţii. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la creşterea timpilor de parcurs pentru unele trenuri de călători şi de marfă", conform comunicatului.

Conducerea companiei precizează că măsurile dispuse în această perioadă urmăresc prevenirea efectelor temperaturilor ridicate asupra infrastructurii feroviare şi asigurarea continuităţii traficului în condiţii de siguranţă.

"Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA va continua monitorizarea reţelei feroviare publice şi va aplica, prin personalul propriu de specialitate, toate măsurile necesare pentru siguranţa circulaţiei, protejarea infrastructurii şi informarea operativă a operatorilor de transport feroviar", se mai arată în document.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod roşu de caniculă, valabilă duminică şi luni, în 16 judeţe, precum şi Coduri portocalii şi galbene ce vizează peste trei sferturi din ţară.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00, va fi Cod roşu de vreme deosebit de caldă în Crişana, Maramureş, Transilvania şi în nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade, mai ridicate în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei, spre 39 - 40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

De asemenea, valul de căldură se va extinde şi se va intensifica în întreaga ţară, pe parcursul următoarelor cinci zile şi va persista inclusiv în primele zile din luna iulie, conform unei informări publicată, vineri, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Prognoza de specialitate arată că, în intervalul 26 iunie, ora 10:00 - 30 iunie, ora 21:00, canicula se va intensifica în vestul, nord-vestul şi în centrul ţării, iar de duminică (28 iunie) şi în restul zonelor.

Astfel, va fi caniculă vineri (26 iunie), îndeosebi în vest şi nord-vest, sâmbătă (27 iunie) şi în centru şi local în sud, iar de duminică (28 iunie) în toată ţara. Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi în zonele de câmpie, apoi şi în cele de deal.

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