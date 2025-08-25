ANOFM: Peste 93.000 de persoane au fost angajate în primele şapte luni ale anului

Un număr de 93.133 de persoane au fost integrate pe piaţa muncii, în primele şapte luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), informează, luni, instituţia.

Din totalul persoanelor ocupate până la 31 iulie, 47.607 au peste 45 de ani, 17.551 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 7.374 au între 30 şi 35 de ani, 7.166 au între 25 şi 30 de ani, iar 13.435 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 16.398 sunt tineri NEET, conform sursei.

Numărul femeilor încadrate este de 44.048, iar al bărbaţilor de 49.085, ponderea acestora în totalul persoanelor încadrate fiind de 47,30 %, respectiv de 52,70 %.

În funcţie de rezidenţă, 48.169 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 44.964 persoane sunt din mediul rural, transmite sursa.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (30.444), profesionale (22.315), gimnaziale (22.136), 10.386 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele şapte luni ale anului 2025, 26.486 fac parte din categoria celor greu şi foarte greu ocupabile.

ANOFM precizează că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituţiei.

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Bucureşti ocupă primul loc (9.418), urmat de Iaşi (3.986) şi de Timiş (3.412).

În perioada menţionată, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 251.556 persoane.