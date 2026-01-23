ANPC a aplicat amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificări la peste 1.700 de operatori economici

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au descoperit, în urma controalelor efectuate în această săptămână la peste 1.700 de operatori economici, numeroase nereguli, precum echipamente uzate, produse fără elemente de identificare sau cu termenul de valabilitate expirat. Totodată, au fost retrase definitiv de la vânzare produse în valoare de peste un milion de lei, iar echipele de control au aplicat amenzi în valoare totală de aproape şase milioane de lei, conform News.ro.

Reprezentanţii ANPC au anunţat vineri că, în perioada 19-23 ianuarie, comisarii instituţiei au verificat 1.700 de operatori economici la nivel naţional. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 1.079 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 5,75 milioane de lei, iar produse neconforme în valoare de peste un milion de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Totodată, activitatea a nouă operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficienţelor, potrivit News.ro.

Principalele neconformităţi constatate au fost utilizarea echipamentelor şi ustensilelor cu un grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină sau impurităţi, comercializarea produselor şi preparatelor culinare fără elemente de identificare şi caracterizare, nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, depozitarea produselor direct pe pavimentul blocului alimentar, care prezenta depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare şi lichide, precum şi utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile deteriorate, relatează News.ro.

Alte probleme identificate de echipele de control au fost lipsa informării corecte, complete şi precise privind substanţele cu potenţial alergen şi ingredientele din produsul finit, comercializarea produselor cu data limită de consum depăşită, preparate culinare cu starea termică modificată şi neefectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate, a subliniat News.ro.