ANPC a verificat aproape 900 de intermediari de credite şi a constatat abateri la peste o sută de firme

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat 859 de operatori economici din domeniul intermedierii de credite, constatând abateri la 107 dintre aceştia, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Printre neregulile identificate se numără lipsa informării precontractuale prevăzute de art. 10 din OUG nr. 52/2016 şi neînregistrarea intermediarilor în registrul gestionat de ANPC, conform art. 100 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Comisarii ANPC au aplicat 7 amenzi contravenţionale în valoare totală de peste 37.000 de lei, 120 de avertismente şi au dispus măsuri de remediere pentru aducerea contractelor în conformitate cu legislaţia privind intermedierea de credite.

Instituţia recomandă consumatorilor să verifice în registrul public de pe site-ul ANPC dacă intermediarii sunt autorizaţi şi să solicite, în scris, toate informaţiile obligatorii înainte de semnarea unui contract.