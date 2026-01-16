ANPC a verificat peste 6.700 de operatori economici şi a aplicat amenzi de peste 32 de milioane de lei

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) transmite faptul că, în perioada 01-31 decembrie 2025, acţiunile de control desfăşurate la nivel naţional, care au vizat peste 6.700 de operatori economici, au avut un impact direct asupra creşterii nivelului de siguranţă şi corectitudine în relaţia dintre comercianţi şi consumatori, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Într-o perioadă cu risc comercial ridicat, comisarii ANPC au acţionat susţinut pentru identificarea şi corectarea abaterilor de la legislaţia în vigoare, intervenţiile având ca obiectiv principal protejarea sănătăţii, intereselor economice şi dreptului la informare al consumatorilor.

Rezultatele controalelor sunt relevante şi cuantificabile:

• au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de peste 32,1 milioane de lei, ca răspuns la încălcări grave ale legislaţiei;

• 80 de operatori economici au avut activitatea oprită temporar, până la remedierea deficienţelor constatate;

• au fost realizate peste 1.500 de acţiuni de consiliere, menite să sprijine conformarea voluntară şi prevenirea recidivei;

• peste 4.000 de reclamaţii formulate de consumatori au fost analizate şi soluţionate;

• ANPC a derulat peste 140 de acţiuni comune cu alte instituţii de control, consolidând cooperarea interinstituţională.

Aceste rezultate evidenţiază eficienţa mecanismelor de control ANPC, dar şi echilibrul dintre măsurile sancţionatorii şi cele preventive, orientate către responsabilizarea operatorilor economici. Creşterea gradului de conformare demonstrează impactul direct al controalelor asupra pieţei şi importanţa unei prezenţe constante a Autorităţii în teren.

„Fiecare control înseamnă, în realitate, protejarea unei familii, a unui copil, a unui consumator care are dreptul să fie respectat. Intervenţiile noastre din luna decembrie nu au fost despre cifre sau sancţiuni, ci despre responsabilitate şi siguranţă. ANPC va rămâne prezentă acolo unde există riscuri şi va acţiona ferm ori de câte ori drepturile consumatorilor sunt ignorate. Sănătatea şi demnitatea oamenilor nu sunt negociabile.”

Ionel-Cristinel Obretin, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

ANPC îşi reafirmă angajamentul de a continua acţiunile de control cu aceeaşi fermitate, transparenţă şi consecvenţă, pentru asigurarea unui climat comercial sigur şi corect pentru toţi consumatorii.