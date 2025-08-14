ANPIS a plătit peste 3,3 miliarde de lei pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii iulie 2025

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistenţă socială, aferente lunii iulie 2025, potrivit news.ro.

Potrivit ANPIS s-au virat:

- 1,2 miliarde de lei pentru 3.632.580 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii;

- peste 575 milioane de lei pentru 150.593 beneficiari de indemnizaţii pentru creşterea copilului;

- aproximativ 61,6 milioane de lei pentru 78.012 beneficiari de stimulent de inserţie.

În data de 8 august 2025 au fost efectuate plăţile celor trei beneficii de asistenţă socială, în cont bancar, iar începând cu 13 august, prin mandat poştal.

De asemenea, începând din 14 august 2025 vor fi efectuate plăţile şi pentru celelalte beneficii de asistenţă socială, după cum urmează:

- aproximativ 585 milioane de lei pentru 931.210 persoane cu dizabilităţi;

- peste 13,7 milioane de lei pentru 13.369 beneficiari de alocaţie lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;

- peste 70 milioane de lei pentru 49.061 beneficiari de alocaţie de plasament;

- peste 3,4 milioane de lei pentru 3.946 beneficiari de indemnizaţie lunară de hrană pentru persoane cu TBC: beneficiari;

- peste 173 milioane de lei pentru 276.866 beneficiari ai venitului minim de incluziune.