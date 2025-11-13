Anthropic va investi 50 de miliarde de dolari în infrastructură AI în SUA

Startupul american de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat miercuri un plan de investiţii de 50 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale AI în Statele Unite, începând cu centre de date personalizate în Texas şi New York, relatează CNBC.

Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu Fluidstack, furnizor de platforme cloud AI şi clustere GPU pentru companii precum Meta, Midjourney şi Mistral, va fi lansat în etape, primele facilităţi urmând să devină operaţionale în 2026. Noile centre vor genera 800 de locuri de muncă permanente şi peste 2.000 de posturi în construcţii.

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a declarat că investiţia ”va susţine dezvoltarea unor sisteme AI mai capabile, care pot accelera descoperirile ştiinţifice şi pot contribui la rezolvarea unor probleme complexe”, subliniind că proiectul reprezintă şi ”o investiţie majoră în locuri de muncă americane şi în suveranitatea tehnologică a SUA”.

Decizia vine într-un context în care rivalii OpenAI şi Anthropic se află într-o cursă accelerată pentru extinderea capacităţilor de calcul. OpenAI a încheiat acorduri de infrastructură pe termen lung în valoare totală de peste 1,4 trilioane de dolari cu Nvidia, Broadcom, Oracle, Microsoft, Google şi Amazon, ceea ce a ridicat întrebări privind sustenabilitatea energetică şi riscul unei posibile bule AI.

Anthropic deserveşte în prezent peste 300.000 de clienţi corporativi, iar numărul conturilor mari (cu venituri anuale de peste 100.000 de dolari) a crescut de aproape şapte ori în ultimul an. Potrivit unor documente interne obţinute de The Wall Street Journal, compania se aşteaptă să atingă pragul de rentabilitate până în 2028, înaintea OpenAI, care anticipează pierderi operaţionale de 74 de miliarde de dolari în acelaşi an.

Pentru a sprijini această expansiune, Anthropic a selectat Fluidstack pentru construirea unor centre de date adaptate fluxurilor sale AI, capabile să furnizeze gigawaţi de putere în termene scurte. În paralel, Amazon a inaugurat deja un campus de 1.200 de acri în Indiana, evaluat la 11 miliarde de dolari, dedicat exclusiv Anthropic.

Proiectul marchează o nouă etapă în competiţia dintre marile companii de AI şi deschide discuţii privind rolul guvernului federal în finanţarea infrastructurii tehnologice critice.

Săptămâna trecută, OpenAI a cerut administraţiei Trump să extindă creditul fiscal prevăzut de CHIPS Act pentru a include centrele de date AI şi infrastructura energetică asociată, precum transformatoarele. Propunerea a reaprins dezbaterea privind dependenţa industriei AI de sprijinul statului şi posibilele riscuri financiare pe termen lung pentru contribuabili.