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Antonio Guterres: Criza energetică expune riscurile dependenţei de combustibili fosili

A.M.
Internaţional / 23 iunie, 19:28

Antonio Guterres: Criza energetică expune riscurile dependenţei de combustibili fosili

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a afirmat că tranziţia globală către surse regenerabile reprezintă o oportunitate majoră pentru securitatea energetică, în contextul în care impactul schimbărilor climatice şi criza actuală scot la iveală riscurile dependenţei de combustibilii fosili, potrivit unui mesaj postat pe pagina sa oficială de pe platforma X.

Liderul organizaţiei internaţionale consideră că situaţia actuală combină riscuri majore cu un potenţial ridicat de dezvoltare economică durabilă. Acesta cere statelor o asumare clară a noilor direcţii din sectorul energetic pentru asigurarea unui progres real, conform postării menţionate.

„Pentru climă, acestea sunt cele mai bune şi cele mai rele timpuri. Cele mai rele - pentru că impactul climatic se intensifică, iar criza energetică a expus riscurile profunde ale dependenţei de combustibilii fosili”, a scris acesta pe platforma X.

Accelerarea investiţiilor în tehnologii verzi oferă o alternativă viabilă la resursele tradiţionale. Oficialul subliniază importanţa trecerii rapide la surse curate pentru stabilizarea pieţelor şi protejarea mediului, potrivit mesajului postat pe reţeaua de socializare.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  A zis Thwrmp clar
    (mesaj trimis de Anonim în data de 23.06.2026, 21:20)

    A zis Thwrmp clar, criza climatică este o escrocherie ewreeasca de sărăcit omu simplu cu taxe și biruri.

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