Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Antonio Guterres, îngrijorat de o ”prăbuşire” a Cubei, din cauza penuriei de petrol

S.B.
Internaţional / 5 februarie, 13:35

Antonio Guterres, îngrijorat de o ”prăbuşire” a Cubei, din cauza penuriei de petrol

Secretarul general al ONU Antonio Guterres este ”extrem de îngrijorat de situaţia umanitară din Cuba, care se va agrava, eventual se va prăbuşi”, dacă Statele Unite continuă să ameninţe aprovizionarea insulei cu petrol, avertizează un purtător de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, informează news.ro.

Preşedintele american Donald Trump a dat săptămână un decret prin care dispune ca Statele Unite să impună taxe vamale ţărilor care vând petrol Havanei, după ce oprit livrărările din Venezuela către insula comunistă, în urma capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro la începutul lui ianuarie.

Washingotnul a invocat, pentru a justifica această politică de presiuni, o ”ameninţare excepţională” la adresa securităţii naţionale pe care o reprezintă Cuba, o insulă caraibă sitată la 150 de kilometri de coastele statului american Florida.

Havana îl acuză la rândul său, pe Donald Trunp de faptul că vrea să ”asfixieze” economia insulei, pe care întreruperile zilnice de electricitate şi penuriile de carburant se accentează.

Preşedintele american dădea asigurări duminică că Statele Unite au angajat un dialog cu Guvernul cubanez şi că zăreşte un ”acord” cu insula comunistă.

”Au existat schimburi de mesaje”, dar ”nu un dialog propriu-zis în acest moment”, a temperat într-un interviu acordat luni AFP adjunctul ministrului cubanez de Externe Carlos Fernandez de Cossio.

În aceeaşi zi, Donald Trump a dat asigurări că Mexicul, care furnizează petrol Cubei din 2023 va înceta să o facă.

Cu o zi mai înainte, preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum anunţa că intenţionează să trimită ajutor umanitar Cubei şi că lucra la un mijloc prin care să continue licrările de petrol.

Însărcinatul Biroului ONU de Coordonare a Afacerilor Umanitare (OCHA) pentru America Latină şi Caraibi, Dario Alvarez, instalat în Panama, a subliniat miercuri că ”situaţia Cubei nu este o situaţie conjucturală”, ci este ”complicată de o vreme”.

Este vorba despre ”efecte cumulate de mai mulţi ani”, a declarat AFP Dario Alvarez, care a efectuat recent o vizită în Cuba.

Cuba a fost lovită în octombrie de uraganul Melissa, care a afectat ”peste două milioane” de persoane, iar în 2024 ”de două uragane în mai puţin de 20 de zile, un cutremur şi două întreruperi de electricitate” totală, din cauza fragilităţii sistemului său electric, aminteşte el.

Reprezentantul ONU subliniază că un răspuns umanitar este ”în curs” cu privire la pagubele cauzate de Melissa.

Însă, ”pentru moment, am reuşit să mobilizăm doar 23%” dintre cei 74 de milioane de dolari necesari, precizează el.

Acţiunile umanitare au ”întârziat” de lipsa de carburant cu care se confruntă insula ”de o vreme”.

”Carburantul este un factor-cheie pentru toţi”, deoarece ”îl folosim la transport, pentru a găti, la grupurile electrogen pe care le-am trimis, pentru a face să funcţioneze spitalele, centrele de sănătate, pomparea apei”, a precizat Dario Alvarez.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0945
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3209
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5565
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur678.2085

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb