Antonio Guterres, îngrijorat de o ”prăbuşire” a Cubei, din cauza penuriei de petrol

Secretarul general al ONU Antonio Guterres este ”extrem de îngrijorat de situaţia umanitară din Cuba, care se va agrava, eventual se va prăbuşi”, dacă Statele Unite continuă să ameninţe aprovizionarea insulei cu petrol, avertizează un purtător de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, informează news.ro.

Preşedintele american Donald Trump a dat săptămână un decret prin care dispune ca Statele Unite să impună taxe vamale ţărilor care vând petrol Havanei, după ce oprit livrărările din Venezuela către insula comunistă, în urma capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro la începutul lui ianuarie.

Washingotnul a invocat, pentru a justifica această politică de presiuni, o ”ameninţare excepţională” la adresa securităţii naţionale pe care o reprezintă Cuba, o insulă caraibă sitată la 150 de kilometri de coastele statului american Florida.

Havana îl acuză la rândul său, pe Donald Trunp de faptul că vrea să ”asfixieze” economia insulei, pe care întreruperile zilnice de electricitate şi penuriile de carburant se accentează.

Preşedintele american dădea asigurări duminică că Statele Unite au angajat un dialog cu Guvernul cubanez şi că zăreşte un ”acord” cu insula comunistă.

”Au existat schimburi de mesaje”, dar ”nu un dialog propriu-zis în acest moment”, a temperat într-un interviu acordat luni AFP adjunctul ministrului cubanez de Externe Carlos Fernandez de Cossio.

În aceeaşi zi, Donald Trump a dat asigurări că Mexicul, care furnizează petrol Cubei din 2023 va înceta să o facă.

Cu o zi mai înainte, preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum anunţa că intenţionează să trimită ajutor umanitar Cubei şi că lucra la un mijloc prin care să continue licrările de petrol.

Însărcinatul Biroului ONU de Coordonare a Afacerilor Umanitare (OCHA) pentru America Latină şi Caraibi, Dario Alvarez, instalat în Panama, a subliniat miercuri că ”situaţia Cubei nu este o situaţie conjucturală”, ci este ”complicată de o vreme”.

Este vorba despre ”efecte cumulate de mai mulţi ani”, a declarat AFP Dario Alvarez, care a efectuat recent o vizită în Cuba.

Cuba a fost lovită în octombrie de uraganul Melissa, care a afectat ”peste două milioane” de persoane, iar în 2024 ”de două uragane în mai puţin de 20 de zile, un cutremur şi două întreruperi de electricitate” totală, din cauza fragilităţii sistemului său electric, aminteşte el.

Reprezentantul ONU subliniază că un răspuns umanitar este ”în curs” cu privire la pagubele cauzate de Melissa.

Însă, ”pentru moment, am reuşit să mobilizăm doar 23%” dintre cei 74 de milioane de dolari necesari, precizează el.

Acţiunile umanitare au ”întârziat” de lipsa de carburant cu care se confruntă insula ”de o vreme”.

”Carburantul este un factor-cheie pentru toţi”, deoarece ”îl folosim la transport, pentru a găti, la grupurile electrogen pe care le-am trimis, pentru a face să funcţioneze spitalele, centrele de sănătate, pomparea apei”, a precizat Dario Alvarez.