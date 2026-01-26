Antrenorul FCSB: Eu sunt de vină, mă pun la dispoziţia clubului

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-4, că este principalul responsabil pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă, el precizând că se pune la dispoziţia clubului.

”Chiar am câştigat multe lucruri împreună, dar acum suntem în cea mai grea perioadă de când mă aflu eu aici. Sunt extrem de sincer, eu sunt de vină. Eu sunt principalul responsabil şi vinovat pentru ce s-a întâmplat în ultima vreme. Mă pun la dispoziţia clubului şi sunt deschis pentru orice fel de discuţii. Îmi cer scuze în faţa fanilor”, a spus Charalambous, potrivit Digi Sport.

Echipa CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 23-a din Superligă.