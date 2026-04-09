AOJND lansează o campanie online de informare şi prevenire a dependenţei de jocuri de noroc

I.O.
Miscellanea / 9 aprilie, 16:06

Asociaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanţă (AOJND) a lansat o campanie de informare dedicată siguranţei utilizatorilor, vizând în special perioada minivacanţei de Paşte, când timpul petrecut online şi accesarea platformelor de divertisment tind să crească, potrivit news.ro.

Campania, intitulată „Rămâi în Jocul Corect! Nu transforma distracţia în dependenţă!”, se va desfăşura iniţial exclusiv online, pe platformele de social media ale AOJND, şi urmăreşte promovarea unui comportament de joc echilibrat şi avertizarea asupra riscurilor asociate platformelor nelicenţiate, conform news.ro.

AOJND subliniază că demersul va fi extins dincolo de perioada sărbătorilor, transformându‑l într‑un efort continuu şi sistematic pentru combaterea pieţei negre şi protejarea jucătorilor, transmite publicaţia.

Asociaţia reaminteşte că jocurile de noroc online trebuie accesate responsabil şi doar de pe platforme autorizate, singurele care impun limite de joc şi oferă mecanisme de protecţie precum autoexcluderea şi asistenţa pentru persoanele vulnerabile, potrivit news.ro.

AOJND avertizează că site‑urile ilicite pot intensifica agresivitatea promoţiilor în perioade speciale, dar nu oferă nicio garanţie şi expun jucătorii la riscuri financiare şi personale, arată news.ro.

Conform relatării, Odeta Nestor, preşedinta AOJND, a explicat că lansarea campaniei răspunde riscurilor specifice sărbătorilor: zilele libere îi împing pe mulţi jucători să petreacă mai mult timp pe platforme, iar alegerile din aceste momente contează enorm.

Odată cu campania, AOJND a lansat şi un site refăcut care include resurse actualizate şi secţiuni dedicate promovării jocului responsabil şi instrumentelor pentru evitarea pieţei negre, în scopul susţinerii unui mediu de operare mai sigur şi conform normelor legale, informează news.ro.

Asociaţia atrage atenţia asupra proliferării pieţei ilicite şi a erodării mecanismelor de control, pe care le consideră riscuri serioase pentru ordinea publică şi pentru jucătorii vulnerabili, şi îndeamnă la un efort comun, susţinut şi coordonat la nivelul întregii industrii, conform sursei citate.

Datele citate de AOJND includ un studiu CasinoGuru care arată că 87% dintre utilizatorii britanici accesează jocurile de noroc ca formă de relaxare în perioadele de sărbători şi un sondaj realizat în România în 2025 la solicitarea AOJND, care indică că aproape 15% dintre respondenţi jucaseră pe site‑uri nelicenţiate - motivele invocate fiind premii şi bonusuri mai atractive (59,46%), taxarea percepută ca excesivă (18,92%) şi lipsa obligaţiei de a justifica provenienţa sumelor (11,76%), potrivit news.ro.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

