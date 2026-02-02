Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
APCE: Parlamentul pregăteşte desfiinţarea prosumatorilor din România

U.B.
Companii / 2 februarie, 10:26

APCE: Parlamentul pregăteşte desfiinţarea prosumatorilor din România

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) trage un semnal de alarmă privind o iniţiativă parlamentară care ar putea elimina prosumatorii ca noţiune legală, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Potrivit unui deputat PSD, Madalin Bors, în Parlament există deja un grup de lucru care lucrează la desfiinţarea prosumatorilor şi la reîncadrarea gospodăriilor şi firmelor care produc energie ca „producători comerciali”, se adaugă în comunicat.

APCE avertizează, prin intermediul comunicatului, că acest demers ar putea elimina protecţia europeană şi naţională, ar introduce fiscalizare agresivă şi ar transforma prosumatorii în ţinte fiscale, în ciuda faptului că statul român a sprijinit programul Casa Verde şi a plătit fonduri europene pentru dezvoltarea acestui model.

APCE precizează: „În realitate, prosumatorii deranjează interesele marilor companii energetice, deoarece surplusul lor de energie afectează planurile comerciale şi profiturile acestora. Încercările de a-i elimina din legislaţie sunt ilegale şi abuzive şi vor fi contestate în instanţele naţionale şi europene”, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Asociaţia aminteşte că legislaţia Uniunii Europene protejează prosumatorii, interzicând discriminarea, supra-taxarea şi transformarea forţată în producători comerciali. APCE a mai trecut prin presiuni şi reglementări care au descurajat prosumatorii, dar consideră această iniţiativă ca fiind „tentativa supremă de suprimare a acestora”, se arată în comunicat.

APCE solicită public, prin intermediul comunicatului de presă, transparenţă din partea Parlamentului, cerând să fie făcute publice numele şi apartenenţa politică a deputaţilor implicaţi în acest grup de lucru.

Preşedintele APCE, Dan Pîrşan, a declarat: „Românii au dreptul să ştie cine pregăteşte acest atac direct asupra a aproape 300.000 de prosumatori şi asupra viitorului energetic al României”, conform comunicatului de presă.

