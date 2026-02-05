Apele Române scoate la licitaţie 58 de sectoare de plajă în Năvodari

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea pe 10 ani a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari, bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, parte a domeniului public al statului, transmite un comunicat de presă transmis redacţiei.

Prin această procedură, ANAR declară că urmăreşte valorificarea responsabilă a plajelor şi dezvoltarea unor servicii turistice moderne, cu respect pentru mediul costier.

Suprafeţele scoase pentru închiriere au categorii diferite de utilizare, iar pentru anumite perimetre este permisă amplasarea de beach-baruri, conform documentaţiilor urbanistice în vigoare. Detaliile tehnice şi coordonatele exacte ale fiecărui subsector sunt incluse în caietele de sarcini disponibile pe site-ul ANAR, precizează sursa.

Ofertele au valabilitatea de 90 de zile, garanţia de participare reprezintă 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale (fără TVA), iar acestea pot fi depuse la registratura ANAR din Bucureşti între 10 februarie şi 9 martie 2026, până la ora 12:00, notează comunicatul.

Deschiderea ofertelor va avea loc între 10 şi 12 martie 2026, la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti, conform programării pentru fiecare subsector, menţionează comunicatul.