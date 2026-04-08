APIA: Autoturismele electrice au ajuns la o cotă de 6,5% în România

I.O.
Miscellanea / 8 aprilie, 14:16

Cota de piaţă a autoturismelor full electrice a ajuns, în România, la 6,5% în luna martie 2026, faţă de 2,8% în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit analizei Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform APIA, autoturismele „electrificate” - electrice cu încărcare externă (BEV şi PHEV), hibride plug-in şi hibride full - deţineau în intervalul analizat o cotă de piaţă de 65%, depăşind segmentele pe benzină şi motorină.

Separat, înmatriculările de autoturisme full electrice au crescut cu 150% faţă de martie 2025, atingând 6,5% din piaţă, în timp ce autoturismele plug-in hibrid aveau o cotă de 7,7%, conform sursei citate.

APIA precizează că primele trei autoturisme 100% electrice vândute în 2026 sunt: Tesla Model Y - 355 unităţi (+545%), BYD Dolphin Surf - 268 unităţi şi Dacia Spring - 195 unităţi.

În ceea ce priveşte autoturismele plug-in hibrid, înmatriculările au crescut cu 60% comparativ cu martie 2025, iar topul este condus de BYD Seal U - 252 unităţi, Chery Tiggo 8 - 145 unităţi şi Volkswagen Tiguan - 134 unităţi, potrivit APIA.

Autoturismele hibride fără încărcare externă au înregistrat o creştere de 46% şi deţin o cotă de piaţă de 26%, cu Toyota Corolla pe primul loc (990 unităţi), urmat de Dacia Bigster - 868 unităţi şi Toyota Yaris Cross - 622 unităţi, conform sursei citate.

Pe segmentul mild-hibrid, înmatriculările au scăzut cu 5%, reprezentând 24,5% din piaţa totală, lider fiind Dacia Duster - 704 unităţi (-60%), urmat de Skoda Octavia - 377 unităţi şi Suzuki Vitara Cami - 367 unităţi, potrivit APIA.

În total, în martie 2026 s-au înmatriculat 10.273 de autoturisme, cu 4,9% mai multe faţă de aceeaşi lună a anului precedent, iar SUV-urile au reprezentat 62,9% din total, urmate de clasa C - 19,5% şi clasa B - 11,3%, conform analizei APIA.

Referitor la tipul de combustibil, autoturismele pe benzină au scăzut cu 19,1%, până la 29%, iar cele pe motorină cu 26%, la 6%, potrivit sursei citate.

În sectorul vehiculelor comerciale, înmatriculările de vehicule uşoare şi minibus noi au crescut cu 5,7%, din care vehiculele uşoare fără minibus au urcat cu 13%, în timp ce vehiculele comerciale uşoare electrice au scăzut la 111 unităţi în primele trei luni, faţă de 270 anul trecut, conform APIA.

De asemenea, vehiculele comerciale grele şi autobuzele au înregistrat o creştere de 10,9% în martie 2026 faţă de martie 2025, iar vehiculele comerciale grele de peste 16 tone şi autotractoarele au avut un avans de 9%, potrivit analizei APIA.

