APIA: autoturismele noi înmatriculate în ianuarie, în scădere cu 33%

În luna ianuarie a acestui an înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit informaţiilor preliminare din statisticile publicate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) şi prelucrate de specialiştii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), transmite Agerpres.

Dacia conduce topul mărcilor, cu 1.442 de autoturisme, urmată de Toyota (756), Skoda (690), Volkswagen (646) şi Mercedes-Benz (397).

În ceea ce priveşte modelele gamelor, Dacia Duster se află pe primul loc, cu 648 de unităţi vândute, urmată de Skoda Octavia (304), Dacia Logan (279), Toyota Yaris CRC (262) şi Toyota Corolla (254).

De asemenea, se înregistrează o scădere de 14% faţă de luna ianuarie 2025 a înmatriculărilor autoturismelor electrice, volumul ajungând la un număr de 5.615 unităţi, în timp ce autoturismele plug-in hibrid consemnează o creştere de 49%, mai transmite sursa citată.