APIA se alătură iniţiativei internaţionale pentru diversificarea combustibililor sustenabili

R.S.
Miscellanea / 4 noiembrie, 13:47

APIA se alătură iniţiativei internaţionale pentru diversificarea combustibililor sustenabili

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) anunţă oficial aderarea la Declaraţia comună ANFAVEA-JAMA - „Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity” - un apel internaţional pentru o tranziţie deschisă tehnologic şi extinderea utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de 2035, complementar electrificării, pentru atingerea neutralităţii climatice până în 2050, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Cele două organizaţii semnatare - ANFAVEA (Associaçăo Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), principala asociaţie a industriei auto din Brazilia, şi JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association), care reprezintă marii constructori auto japonezi - au lansat această iniţiativă sub egida OICA (Organizaţia Internaţională a Constructorilor de Automobile) pentru a susţine extinderea producţiei şi utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de orizontul anului 2035.

Atingerea neutralităţii climatice până în 2050 este un obiectiv strategic asumat şi de România, iar APIA susţine flexibilitatea în decarbonizarea transportului rutier printr-o abordare deschisă către multiple tehnologii şi identificarea unor soluţii practice, eficiente şi rapide, adaptate realităţilor regionale.

Această poziţionare internaţională va fi lansată în cadrul Forumului Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile 2025, organizat de APIA pe 18 noiembrie, la Crowne Plaza Bucureşti. Aflat la a III-a editie, evenimentul reuneşte lideri din industrie, reprezentanţi ai autorităţilor şi ai mediului diplomac, oferind o platformă de dialog strategic între politicile publice, investiţiile private şi tehnologiile ”verzi”.

Printre vorbitorii de top ai ediţiei 2025, îi enumerăm pe:

Barna Tanczos, Viceprim-ministru al României

Jose Miranda, Chief Marketing & Comunication, BYD Americas, Europe, Middle East & Africa

Prof. Dr. Sir Ralf Speth, fost CEO Jaguar Land Rover, Chairman TVS Motor Company, membru al Board-ului Tata Sons

Feng (Matt) Shen, CEO CATL Europe, Executive President CATL Overseas Car Business

Jens Hartmann, Vicepreşedinte new eTruck, MAN Truck & Bus SE

Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica

Daniel Anghel, CEO & Partner, PwC România

Tema diversificării combustibililor sustenabili, promovată prin aderarea APIA la iniţiativa comună ANFAVEA - JAMA, va fi totodată reflectată şi în cadrul COP30 - conferinţa internaţională pentru schimbări climatice, care se va desfăşura în inima Amazonului, la Belem, Brazilia, în perioada 10-21 noiembrie 2025.

La doar o zi după Forumul Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile organizat de APIA, pe 19 noiembrie, atenţia comunităţii internaţionale se va muta în inima Amazoniei braziliene, unde, în cadrul Conferinţei ONU pentru Schimbări Climatice - COP30, Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) va găzdui sesiunea de nivel înalt dedicată rolului strategic al combustibililor sustenabili în accelerarea decarbonizării transportului rutier - „Diversity in Carbon Neutrality - Accelerating Decarbonization with Sustainable Fuels”.

Faptul că tema lansată la Bucureşti va fi reluată, la numai o zi distanţă, în cadrul celui mai important forum climatic al planetei, confirmă relevanţa şi sincronizarea României cu direcţiile globale privind neutralitatea climatică.

”Prin această aliniere cu demersul ANFAVEA şi JAMA, asociaţia noastră îşi consolidează rolul de lider regional în promovarea mobilităţii sustenabile şi accesibile, APIA fiind totodată un vector de imagine internaţională pentru sectorul mobilităţii din România, sub umbrela OICA. Am construit ediţia de anul acesta a Forumului în jurul unui adevăr care nu mai poate fi ignorat: viitorul transportului este aici şi nu ne aşteaptă! Noile reglementări europene privind emisiile de CO2, investiţiile în infrastructură, tehnologiile verzi revoluţionare şi accesibilitatea pentru utilizatorii de mobilitate transformă profund industria la nivel global, iar România trebuie să ţină pasul printr-un efort colectiv al autorităţilor, mediului privat, consumatorilor şi mass-media. Vremea strategiilor fragmentate a trecut, mobilitatea viitorului se construieşte doar împreună, în ritm susţinut, coordonat cu realităţile şi politicile UE şi nu pe trasee paralele, în care arbitrariul sau neştiinţa pot decide adevărate catastrofe in destinul mobilităţii din Romania.” declară dl Dan Vardie, Preşedintele APIA.

Împreună, redefinim traseul mobilităţii din România! Agenda completă şi lista tututor vorbitorilor care vor participa la Forumul Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile 2025, pot fi consultate aici - https://fmsa.green/

Evenimentul este organizat anual de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA), asociaţie fondată în 1994 şi membră OICA - Organizaţia Internaţională a Constructorilor de Automobile, din 1996.

adb