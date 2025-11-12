Apple lansează o nouă husă Iphone apreciată drept prea scump şi cu un design nereuşit

Apple are parte de un val de reacţii negative în urma anunţului referitor la lansarea unei noi huse pentru iPhone, conform BBC, de la care relatăm cele ce urmează.

Prezentată recent, noua husă numită ”iPhone Pocket” va avea un preţ de 175 de euro în momentul în care va fi lansată. Unii au râs de aspectul acesteia, un utilizator al platformei X numind-o „o şosetă tăiată”.

În conferinţa de presă, Apple a transmis faptul că acest accesoriu face parte dintr-o ediţie limitată, în colaborare cu casa japoneză de modă, Issey Miyake.

Anunţul lansării i-a împins pe mulţi critici să spună că fanii Apple ar „cumpăra absolut orice” de la această companie. Consultantul în reţele sociale şi analistul Matt Navara le-a comunicat celor de la BBC faptul că acest produs se bazează mai puţin pe funcţionalitate şi mai mult pe exclusivitate.

„Acest tip de preţ nu este nou în lumea modei sau în colaborările acestora. Pentru majoritatea consumatorilor, pare că Apple testează limitele loialităţii lor”, este de părere Matt Navara.