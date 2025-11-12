Aproape 108 milioane de lei pentru lucrări finanţate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 107.869.179,90 de lei pentru 106 investiţii realizate prin componentele C5 (Valul renovării) şi C11 (Turism şi cultură), din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Au fost decontate 97.886.347,76 de lei pentru 104 facturi aferente Componentei C5, în favoarea creşterii eficienţei energetice, reabilitării termice, consolidării, modernizării şi renovării seismice a unor clădiri publice şi blocuri de locuinţe.

Pentru Componenta C11, au fost decontate 9.982.832,14 lei în favoarea achitării a două facturi care vizează asigurarea viabilităţii infrastructurii de ciclism.