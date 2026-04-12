Arabia Saudită a anunţat că oleoductul Petroline este din nou operaţional

Conducta de petrol care traversează Arabia Saudită de la est la vest, cunoscută şi ca Petroline, crucială pentru exporturile de ţiţei în timpul blocadei impuse de Teheran Strâmtorii Ormuz, este din nou "operaţională" după atacuri, au anunţat duminică autorităţile saudite, informează Agerpres.
"Instalaţiile energetice şi conducta Est-Vest avariate de atacuri sunt din nou operaţionale, îmbunătăţind fiabilitatea aprovizionării", a declarat Ministerul Energiei din Arabia Saudită pentru agenţia oficială de ştiri SPA.
Publicaţia Financial Times a relatat că un atac major cu drone a vizat miercuri Petroline în pofida implementării unui armistiţiu între Statele Unite şi Iran.
Nici guvernul saudit şi nici gigantul petrolier de stat Aramco, care deţine conducta, nu au comentat aceste informaţii la momentul respectiv.
(mesaj trimis de Oarecare în data de 12.04.2026, 12:46)
Noi la Obregia chiar ne-am pus speranțe mari în rolul distructiv al iranului. În afară de sărăkie și prosteală pe net nu ne rămâne mare lucru de făcut. Măcar Putler dacă ar defila în 3 zile prin Kiev, cu CEO-ul de la vax pe tanc. S-a redeschis și turismul în Coreea de Nord, cu plecare de la Moscova, e o șansă unică.