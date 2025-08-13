Arbitrii care vor conduce meciurile din LaLiga vor fi anunţaţi doar cu 24 de ore înainte

Comisia de arbitraj pentru competiţiile profesionale spaniole (CACP) a anunţat că numele arbitrilor pentru meciurile din La Liga şi divizia a doua va fi dezvăluit doar cu o zi înainte de fiecare meci, potrivit news.ro.

Scopul acestei măsuri ferme este de a pune capăt campaniilor împotriva arbitrilor de îndată ce numele lor este anunţat, cu câteva zile înainte de meciuri.

În vizorul Ligii (dar fără a o numi): presa madrilenă. Sezonul trecut, Real Madrid TV a provocat mai multe proteste atacând imparţialitatea arbitrilor chiar înainte de disputarea meciurilor. De exemplu, Real Madrid TV a pus presiune pe Ricardo de Burgos Bengoetxea înainte de finala Cupei Spaniei cu FC Barcelona.

Aceste acuzaţii l-au făcut pe arbitru să plângă într-o conferinţă de presă în ajunul confruntării. În ciuda controversei, RMTV a făcut-o din nou doar două săptămâni mai târziu, acuzându-l pe Alejandro Jose Hernandez Hernandez, arbitrul Clasico-ului din La Liga.

Videoclipurile editate au arătat „erorile sale grave, cu decizii surprinzătoare care au influenţat rezultatul” în cele patru Clasico gestionate deja de arbitrul de 42 de ani. Canalul a mers chiar atât de departe încât l-a vizat pe Martínez Munuera, care este responsabil de VAR.

Din fericire pentru arbitrii din acest sezon, cele mai puţin de 24 de ore dintre desemnarea arbitrului şi meci nu ar trebui să fie suficiente pentru a influenţa partidele importante din campionatul spaniol.