Armenia şi Azerbaidjan au semnat un acord de pace istoric la Casa Albă, sub medierea lui Donald Trump

Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, la Casa Albă, un acord de pace în cadrul unei ceremonii găzduite de preşedintele american Donald Trump, informează Reuters.

Trump a declarat că Armenia şi Azerbaidjan au fost în conflict timp de 35 de ani, dar acum sunt prieteni şi speră să rămână astfel pentru mult timp.

Potrivit Reuters, dacă va fi respectat, acest acord va reprezenta o realizare importantă pentru Statele Unite, însă ar putea stârni nemulţumirea Rusiei, care consideră regiunea Caucazului drept parte a sferei sale de influenţă.

Conflictul dintre Armenia şi Azerbaidjan pentru enclava armeană Nagorno-Karabah, situată pe teritoriul Azerbaidjanului, a început la sfârşitul anilor 1980, iar în 2023 forţele azere au preluat rapid controlul zonei. În urma acestui fapt, aproape toţi cei 100.000 de etnici armeni din regiune s-au refugiat în Armenia.

Acordul semnat vineri include şi drepturi exclusive pentru Statele Unite de a dezvolta un coridor strategic în sudul Caucazului.

De asemenea, Trump a anunţat că Armenia şi Azerbaidjan au semnat şi acorduri separate cu Washingtonul pentru extinderea cooperării în domeniile energiei, comerţului şi tehnologiei.

Statele Unite au ridicat, totodată, restricţiile privind cooperarea militară cu Azerbaidjanul.