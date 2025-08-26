Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AROBS Systems digitalizează ANOFM printr-un proiect strategic finanţat din PNRR

A.B.
Companii / 26 august, 11:35

AROBS Systems digitalizează ANOFM printr-un proiect strategic finanţat din PNRR

AROBS Systems, parte a Grupului AROBS (BVB: AROBS), împreună cu Power Net Consulting, va furniza şi implementa un sistem informatic integrat pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), într-un proiect strategic finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit unui comunicat AROBS. Proiectul are o durată de 11 luni şi vizează modernizarea şi digitalizarea completă a activităţii ANOFM.

„Proiectul ANOFM are o valoare strategică pentru Grupul AROBS, AROBS Systems şi, mai ales, pentru România, deoarece digitalizarea serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială pentru o economie modernă şi competitivă. Totodată, acest proiect confirmă expertiza noastră în dezvoltarea de soluţii informatice complexe pentru sectorul public şi ne oferă oportunitatea de a contribui direct la transformarea digitală a unei instituţii cu impact major asupra societăţii şi în piaţa muncii”, a declarat Voicu Oprean, fondator şi CEO al AROBS.

Platforma informatică va permite gestionarea unitară a proceselor instituţiei, integrarea bazelor de date naţionale şi europene, simplificarea procedurilor şi creşterea transparenţei. Sistemul va include module pentru managementul cererii şi ofertei de locuri de muncă, raportare şi monitorizare, precum şi instrumente avansate de analiză şi suport decizional. Portalul online rezultat va fi interconectat cu reţeaua europeană EURES, permiţând acces rapid atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi pentru angajatori.

Proiectul va sprijini direct peste 250.000 de persoane aflate în evidenţele ANOFM, într-un context în care, potrivit datelor INS, aproape 470.000 de români se aflau în şomaj în iunie 2025. „Parteneriatul cu ANOFM ne oferă şansa de a pune în practică experienţa acumulată în proiecte similare şi de a aduce o schimbare reală în modul în care serviciile publice sunt livrate cetăţenilor şi mediului de afaceri. Sistemul va fi o platformă modernă şi flexibilă, construită pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale instituţiei”, a precizat Ducu Oprea, CEO al AROBS Systems.

AROBS Systems îşi consolidează prin acest proiect rolul de partener tehnologic strategic pentru administraţia publică. Compania este deja implicată în proiecte precum dezvoltarea noului Sistem Informatic Integrat al Casei Naţionale de Pensii Publice, dar şi în contracte de servicii de asistenţă tehnică pentru Nuclearelectrica şi Banca Naţională a României.

Opinia Cititorului

