Artic Stream, din nou pe profit

După o primă jumătate de an în care a înregistrat pierderi, Artic Stream SA a revenit la profitabilitate în trimestrul al treilea. Totuşi, în ciuda acestei reveniri, compania şi-a modificat BVC-ul, anticipând venituri de 100 de milioane de lei şi un profit net de 3 milioane de lei.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare la nivel individual:

Venituri: 65,1 milioane de lei, -40% în ritm anual

Cheltuieli de exploatare: 60,9 milioane de lei, 38%

Profit operaţional: 4,2 milioane de lei, -55%

Marja operaţională: 6,4%, de la 8,5%, pe fondul volumelor mai reduse şi al costurilor fixe menţinute pentru a susţine capacitatea de livrare şi proiectele în pregătire

Profit net: 2 milioane de lei, -74%

• Evoluţie:

După un prim semestru încheiat pe pierdere, perioada iulie-septembrie a fost un trimestru foarte bun, rezultatul operaţional (5 milioane de lei) şi net (4,5 milioane de lei) permiţând recuperarea pierderii cumulate din primele două trimestre şi aducerea companiei în zona de profit atât la nivel operaţional, cât şi la nivel net.

Acest lucru confirmă o ameliorare a performanţelor în a doua parte a anului, chiar dacă, per ansamblu, 2025 rămâne sub nivelul anului anterior.

• Evoluţia societăţilor în care compania deţine participaţii:

Data Core Systems (DCS) (AST deţine 23% din capitalul social): perspective solide de a încheia anul 2025 pe profit, cu un nivel al cifrei de afaceri similar celui din 2024 (70 de milioane de lei venituri şi 2 milioane de lei profit net). Chiar dacă în trimestrul al treilea, DCS înregistrează pierdere, activitatea din zona de servicii de securitate cibernetică este puternic sezonieră, iar istoricul arată că trimestrul al patrulea poate reechilibra semnificativ rezultatul anual.

IT Prepared (Optimizor) (AST deţine 50,2%): cifră de afaceri de aproximativ 8 milioane de lei şi un profit net de aproximativ 0,5 milioane de lei estimate pentru 2025. Deşi aceste cifre indică o scădere faţă de anul anterior, compania îşi propune să îşi extindă portofoliul de clienţi şi să îmbunătăţească integrarea operaţională cu Data Core Systems şi Arctic Stream, urmând ca la nivel financiar să realizeze o reevaluare în primul semestru din 2026.

• Reacţia post raportare:

Evoluţie: în ziua anunţării rezultatelor financiare, acţiunile AST au încheiat ziua fără nici o mişcare semnificativă

Randament: -13,5% de la începutul anului (YTD), -19,8% anual (YOY)

• Mesaje-cheie şi perspective

Revizuire BVC:

Actualizarea BVC 2025 reflectă rezultatele sub aşteptări după nouă luni şi contextul dificil al pieţei IT, cu proiecte amânate şi competiţie ridicată.

Veniturile bugetate scad la 97 de milioane de lei, iar cheltuielile operaţionale la 91,8 milioane de lei.

Profitul operaţional estimat este de 5,4 milioane de lei (vs 11,3 milioane de lei iniţial) (marja 5,5%, faţă de 7,8% iniţial), iar profitul net la 3,2 milioane de lei (marja 3,3%, faţă de 6,9% iniţial).

Bugetul mizează pe un trimestru patru mai bun datorită sezonalităţii şi vizibilităţii crescute a proiectelor.

Managementul menţine obiectivul unui profit pozitiv, axându-se pe controlul costurilor, eficienţa capitalului de lucru şi proiecte strategice în AI, securitate cibernetică şi finanţări nerambursabile.

Astfel, la finalul celor nouă luni, compania a realizat aproximativ 67% din veniturile revizuite şi 64% din profitul net revizuit.

Dragoş Diaconu, preşedintele Consiliului de Administraţie:

”Din perspectiva BVC-ului care propunea o cifră de afaceri de peste 140 de milioane de lei, această adaptare este semnificativ negativă, însă, din nou, condiţiile de piaţă din primul semestru şi-au pus amprenta iremediabil pentru întregul an”.

”Pentru trimestrul abia încheiat aş dori să menţionez una din cele mai intense iniţiative din perspectiva efortului uman, având în vedere timpul scurt şi complexitatea proiectului. Aceasta se referă la depunerea candidaturii ca lider de consorţiu (din care fac parte peste 25 de entităţi, printre care entităţi publice centrale şi locale şi parteneri din trei ţări) pentru un proiect pe fonduri europene în zona de cybersecurity pentru domeniul medical”.

”Cât priveşte anul 2026, credem cu tărie că eforturile depuse în ultima perioadă vor da roade chiar şi condiţiile în care anul viitor poate fi tot caracterizat de o atmosferă economică dificilă şi investiţii cumpătate, însă credem că fondurile europene şi cele de tip PNRR pot susţine segmentul de integrare IT”.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Artic Stream

Oportunităţi

Dividende: Societatea acordă dividende, cu un randament atractiv (aproximativ 7%), peste media companiilor de pe piaţa AeRO.

Schimbări în conducere: În iulie, compania a anunţat numirea lui Florin Mărginean în funcţia de director general, un profesionist cu peste 25 de ani de experienţă în industria IT şi telecomunicaţii, schimbare care poate aduce o dinamică nouă în management şi impuls pentru creşterea profitabilităţi.

Colaborări: Colaborările strategice cu furnizori globali de tehnologie (Cisco, Dell, HPE, VMware etc.) ce pot oferi avantaje competitive în licitaţii şi proiecte mari.

Riscuri

Condiţiile pieţei: Sectorul public se confruntă cu întârzieri în derularea sau lansarea proiectelor, din cauza procedurilor de achiziţie complexe.

Operaţionale: Posibile întârzieri în implementarea fuziunii operaţionale cu Data Core Systems, care pot afecta temporar eficienţa internă.

Curs de schimb: Riscul unei evoluţii nefavorabile ale cursului valutar, având în vedere expunerea la contracte în euro/dolari.

• Evaluare

Gradul de îndatorare: 36,37

Lichiditatea curentă: 1,04

P/E: 29x, uşor peste media companiilor similare, de 25,5x

Supraevaluat: cu 18% potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Simply Wall Street, comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare