Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
ARTS Asset Management lansează strategii de investiţii sistematice în România prin iFonduri

U.B.
Companii / 27 ianuarie, 10:37

ARTS Asset Management lansează strategii de investiţii sistematice în România prin iFonduri

ARTS Asset Management, companie austriacă de gestionare a fondurilor, a lansat pe piaţa românească fondul C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, disponibil pentru clienţii retail pe platforma românească de investiţii iFonduri, potrivit unui comunicat de presă.

Fondul este un instrument global mixt, gestionat activ, care investeşte în instrumente cu venit fix şi până la 50% în acţiuni. Strategia sa se bazează pe o abordare sistematică şi fără previziuni, urmărită prin algoritmi care analizează peste 10.000 de fonduri şi ETF-uri pentru a identifica tendinţele puternice. Programul de tranzacţionare automatizat urmăreşte obiectivul de a genera creştere absolută a valorii pe termen lung, indiferent de faza pieţei, conform companiei.

Fondatorul şi directorul de tranzacţionare al ARTS, Leo Willert, a declarat că investitorii români manifestă interes pentru strategii transparente, sistematice şi globale. Parteneriatul cu iFonduri facilitează accesul la aceste strategii printr-o platformă digitală care pune accent pe informare şi transparenţă, se arată în comunicat.

Platforma românească iFonduri permite investitorilor privaţi să acceseze fonduri internaţionale, cu un proces digital complet, informaţii clare şi structură uşor de utilizat. Conform Corneliu Perianu, CEO iFonduri, fondul C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced este potrivit pentru investitorii care doresc să-şi diversifice portofoliul şi să adopte o abordare disciplinată în contextul volatilităţii pieţei, conform comunicatului.

Lansarea fondului pe iFonduri reprezintă prima etapă a cooperării dintre ARTS Asset Management şi platforma digitală din România. În primul trimestru al anului 2026 este planificată listarea unui alt fond ARTS pe platforma iFonduri, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Fondată în 2003, ARTS Asset Management este parte a grupului C-QUADRAT Investment şi se concentrează pe strategii cantitative de randament total, utilizând algoritmi matematici pentru luarea deciziilor de investiţii. Compania gestionează în prezent 14 fonduri mixte flexibile.

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

