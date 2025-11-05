ASF a aprobat modificări de conducere şi structură la societăţi din asigurări, pensii private şi piaţa de capital

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat, în şedinţa din 5 noiembrie 2025, o serie de măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare - asigurări, piaţă de capital şi pensii private, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Pe segmentul pieţei de capital, ASF a aprobat autorizarea lui Ovidiu-George Dumitrescu ca Director al SSIF BRK Financial Group S.A., majorarea capitalului social şi modificarea actului constitutiv pentru S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., precum şi modificările intervenite în structura Transilvania Investments Alliance S.A. şi Infinity Capital Investments S.A., în urma reorganizării interne.

În zona asigurărilor, ASF a avizat cheile de repartizare a activelor şi pasivelor între activităţile de asigurări generale şi de viaţă pentru Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A., precum şi modificările actului constitutiv al Otto Broker de Asigurare S.R.L.

Pentru sectorul pensiilor private, Autoritatea a aprobat mai multe modificări legate de documentaţia fondurilor administrate de Generali Pensii, Raiffeisen Asset Management şi BCR Pensii, vizând prospectele schemelor de pensii facultative şi declaraţiile privind politica de investiţii.

Totodată, ASF a aprobat numirea lui Ulrich Robert Mundlein în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.