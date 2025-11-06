Asociaţia Environ: De Black Friday, deşeurile electronice cresc cu până la 15% faţă de o lună obişnuită

Creşterea record a vânzărilor de produse electrice şi electronice în perioada Black Friday aduce, an de an, un efect mai puţin discutat: o explozie a deşeurilor electronice, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Environ. Volumul de echipamente electrice şi electronice vândute creşte cu până la 45%, ceea ce generează o majorare de 10-15% a deşeurilor (DEEE).

Doar jumătate dintre aparatele scoase din uz ajung în circuitul corect de reciclare, restul fiind aruncate necorespunzător sau valorificate informal, ceea ce duce la pierderea unor materii prime valoroase, precum metale rare folosite în tehnologiile verzi. Cele mai cumpărate produse de Black Friday sunt televizoarele smart, telefoanele mobile, electrocasnicele mari şi aspiratoarele, dar rata de colectare a acestor echipamente rămâne redusă - sub 45% pentru televizoare şi monitoare, 25% pentru echipamente mici şi sub 5% pentru telefoane.

„Ne dorim ca Black Friday să nu mai fie doar despre ce adăugăm în coşul de cumpărături, ci şi despre ce reciclăm responsabil. Predarea corectă a deşeurilor electrice nu doar că protejează mediul, dar contribuie şi la recuperarea materiilor prime valoroase din casele noastre”, a declarat Roxana Puia, director de comunicare al Asociaţiei Environ.

Organizaţia atrage atenţia că, pe lângă creşterea consumului, apar şi riscuri legate de produsele ieftine, necertificate CE, cu durată de viaţă scurtă şi impact negativ asupra mediului. Environ recomandă consumatorilor să planifice achiziţiile, să aleagă produse durabile şi eficiente energetic şi să predea echipamentele vechi în punctele de colectare.

În 2024, România a colectat peste 202 milioane kg deşeuri electronice, însă rata naţională de colectare (45,4%) rămâne sub ţinta europeană de 65%. La nivelul Uniunii Europene, deşeurile electronice aruncate conţin anual peste 1 milion de tone de metale şi minerale strategice, între care cupru, aluminiu şi neodim - resurse care ar putea fi recuperate prin reciclare corectă.

Asociaţia Environ, organizaţie non-profit fondată în 2007, gestionează reţeaua naţională de peste 4.600 de puncte de colectare, contribuind la colectarea şi reciclarea a peste 300.000 de tone de deşeuri electronice în ultimii 18 ani.