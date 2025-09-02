Asociaţia Medicală Română organizează Congresul Naţional la DENTA & ROMMEDICA 2025

ROMEXPO, împreună cu Asociaţia Medicală Română, organizează în perioada 16 - 18 octombrie Congresul Naţional AMR în cadrul târgurilor DENTA & ROMMEDICA 2025, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Evenimentul va include două zile de sesiuni fizice, pe 16 şi 17 octombrie, desfăşurate în spaţiile expoziţionale, unde participanţii vor putea interacţiona cu speakerii şi vor avea acces la cele mai recente cercetări şi inovaţii medicale. Din 18 octombrie, congresul va continua online, pentru a facilita participarea specialiştilor din întreaga ţară şi din străinătate.

Congresul este acreditat EMC şi oferă 6 puncte pentru fiecare zi de participare, însumând 24 de puncte. Organizatorii subliniază că, dincolo de componenta academică, evenimentul include prezentări, workshop-uri şi discuţii cu speakeri internaţionali. „Congresul oferă profesioniştilor o platformă unde informaţia relevantă, expertiza şi inovaţia se întâlnesc. Este momentul în care comunitatea medicală se uneşte pentru a privi spre viitor”, a declarat Oana Netbai, Director Comercial Romexpo.

Programul detaliat şi lista speakerilor urmează să fie anunţate de organizatori. Companiile interesate să participe ca expozanţi la DENTA & ROMMEDICA 2025 îşi pot înregistra prezenţa prin Romexpo.