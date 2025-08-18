Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Asociaţia Pro Infrastructură avertizează că Alstom ar putea rezilia contractul pentru trenurile Coradia Stream

A.B.
Miscellanea / 18 august, 13:16

Asociaţia Pro Infrastructură avertizează că Alstom ar putea rezilia contractul pentru trenurile Coradia Stream

Asociaţia Pro Infrastructură (API) susţine, într-o postare pe Facebook, că există riscul ca Alstom să rezilieze contractul pentru livrarea celor 37 de rame electrice Coradia Stream din cauza penalităţilor de întârziere impuse de partea română. API atrage atenţia că ţara noastră ar putea rămâne doar cu patru trenuri, fără mentenanţă, iar alţi producători ar putea evita viitoarele licitaţii organizate de statul român.

„În culise, de un an de zile se dă o luptă aprigă între Alstom, ARF şi consultantul Egis pe cele 37 rame Coradia Stream. Motivul? Penalităţile de întârziere. Victime colaterale: noi, cetăţenii călători”, arată organizaţia, menţionând că întârzierile oficiale în livrare erau de 439 de zile la 28 martie 2025, ceea ce corespunde unor penalităţi de aproximativ 266 milioane de lei, adică 11% din valoarea contractului.

Licitaţia a fost lansată în aprilie 2020, însă contractul a fost semnat abia la finalul lui martie 2022, după numeroase contestaţii. Primele 20 de trenuri trebuiau livrate până la sfârşitul lui 2024, dar termenele au fost extinse până în ianuarie 2026 printr-un act adiţional. Totuşi, penalităţile au rămas valabile.

API admite că Alstom merită sancţiuni pentru întârzieri, dar susţine că o parte din ele sunt generate de factori obiectivi: modificarea caietului de sarcini, necesitatea testelor de omologare, pandemia şi războiul din Ucraina, care au afectat fluxurile de aprovizionare. „Poţi sta după o componentă şi un an, chiar şi astăzi”, subliniază organizaţia.

„Riscurile? Pe bună dreptate, Alstom ameninţă cu rezilierea. Nefiind o organizaţie de caritate, rupe contractul dacă penalităţile depăşesc costul rezilierii. Consecinţa: rămânem cu 4 trenuri fără mentenanţă să ne spălăm pe cap cu ele, iar ministrul triumfător ne va spune că am înfrânt străinii. Mai grav, mulţi producători vor sta departe de viitoarele licitaţii”, avertizează API.

Asociaţia propune ca soluţie dialogul şi negocierea, astfel încât să fie aplicate corecţii financiare justificate, dar suportabile, şi să fie respectat calendarul actualizat de livrare. „Asta înseamnă un stat puternic: urechi de auzit şi creier de gândit, nu doar pumn în gură”, conchide organizaţia.

