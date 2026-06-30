Atacurile cibernetice şi dezinformarea accelerează crizele din companii

Atacurile cibernetice, dezinformarea şi tehnologia deepfake reprezintă principalii factori de risc care pot accelera crizele în mediul de business în anul 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Acest sondaj este realizat de organizaţia Crisis Communications Network Europe (CCNE) în 20 de ţări europene, informează sursa citată.

Atacurile informatice rămân pericolul actual cu cel mai mare potenţial de criză şi întrunesc votul a 70% dintre specialişti, transmite reţeaua de experţi.

În paralel, peste 40% dintre respondenţi plasează campaniile de dezinformare în topul riscurilor cu o creştere masivă a relevanţei în ultimele 12 luni, notează CCNE. Conţinutul fals circulă rapid în mediul online, iar companiile se confruntă cu incidente care escaladează înainte ca datele să treacă prin procesul de verificare, menţionează sursa citată.

„Ameninţările digitale nu mai sunt doar probleme tehnice sau incidente izolate. Ele pot deveni foarte repede crize complexe pentru companii, mai ales atunci când sunt combinate cu dezinformare, atacuri coordonate sau conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale”, declară Ana Maria Gardiner, reprezentantul CCNE în România.

Tehnologia deepfake serveşte deja drept instrument în tentativele de şantaj împotriva organizaţiilor din unele state europene, potrivit comunicatului de presă. Platformele Facebook, Instagram şi X reprezintă sursele principale de propagare a crizelor de imagine în ultimul an, conform specialiştilor în comunicare.

„Un deepfake, o înregistrare audio falsificată sau o tentativă de fraudă digitală pot crea presiune imediată asupra unei organizaţii. De aceea, companiile au nevoie nu doar de protecţie tehnică, ci şi de proceduri clare, monitorizare, scenarii de răspuns şi echipe pregătite să acţioneze rapid”, adaugă Ana Maria Gardiner.

Incertitudinea economică ocupă prima poziţie în topul riscurilor consemnate în ultimele 12 luni, arată datele sondajului. Instabilitatea geopolitică urmează în clasamentul presiunilor care afectează companiile europene în prezent, conform aceleiaşi surse. Suprapunerea acestor elemente reduce considerabil timpul de reacţie al managementului, informează reţeaua europeană.