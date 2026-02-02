AUR depune moţiuni simple şi pregăteşte moţiune de cenzură

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat luni că formaţiunea va depune miercuri trei moţiuni simple în Senat şi va pregăti o moţiune de cenzură dacă Guvernul îşi angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei, relatează News.ro.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat la Parlament că formaţiunea, împreună cu ceilalţi parlamentari de opoziţie din grupul „Pace Întâi România”, va depune miercuri trei moţiuni simple în Senat, arată sursa. Una va viza atitudinea Guvernului faţă de MERCOSUR, a doua situaţia de la Ministerul Apărării şi declaraţiile noului ministru, iar a treia situaţia gravă de la Ministerul Educaţiei, unde funcţionează un ministru interimar care vine ocazional de la Oradea, conform News.ro. Peiu a precizat că, dacă Guvernul îşi angajează răspunderea pe pachetul reformei administraţiei, AUR va depune şi o moţiune de cenzură, subliniind că aceasta ar fi a opta angajare a răspunderii în cele opt luni de guvernare, potrivit sursei menţionate anterior.