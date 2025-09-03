AUR propune intonarea imnului şi rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” în şcoli, la începutul fiecărei zile

Parlamentarii AUR au depus la Consiliul Economic şi Social (CES) un proiect legislativ care prevede completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 prin introducerea unor momente solemne la începutul fiecărei zile de şcoală, constând în intonarea imnului naţional şi rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Iniţiativa este prezentată drept o măsură menită să „întărească sentimentul de apartenenţă naţională şi respectul faţă de valorile fundamentale ale naţiunii”.

Proiectul, iniţiat de deputatul AUR Cristina-Emanuela Dascălu şi susţinut de alţi 33 de parlamentari ai formaţiunii, prevede caracterul opţional al participării pentru elevi şi cadre didactice. Documentul subliniază că profesorii care refuză participarea pot fi înlocuiţi, pentru a „asigura echilibrul între obiectivele educaţionale naţionale şi diversitatea confesională”.

Iniţiatorii fac trimitere la practici similare din Polonia, Grecia şi Italia, unde există momente dedicate simbolurilor naţionale sau rugăciunii.