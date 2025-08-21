Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AURSF şi George Moţ critică noua lege a pensiilor private

I.S.
Politică / 21 august, 14:10

AURSF şi George Moţ critică noua lege a pensiilor private

Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) şi expertul în pensii private şi fondatorul desprepensiiprivate.ro, George Moţ îşi exprimă regretul că Guvernul a adoptat, în şedinţa din data de 21 august 2025, un proiect de lege care ignoră interesele participanţilor la sistemul de pensii private (deopotrivă Pilonul II, Pilonul III şi viitorul Pilon IV), potrivit unui comunicat oficial emis redacţiei.

Proiectul adoptat încalcă în mod grav drepturile cetăţenilor de a dispune de propriile resurse financiare şi nici nu sprijină în vreun fel educaţia financiară în acest domeniu.

Limitarea drepturilor cetăţenilor şi transferarea acestora în ”grija” statului şi a industriei financiare, care va beneficia din plin de prevederile legii, aduce mai mult a colectivizare decât a stat democratic şi creează o piaţă de oligopol în detrimentul unui mediu concurenţial sănătos.

Şi mai îngrijorător este faptul că toate aceste aspecte au fost sesizate de mai multe ori în mod oficial instituţiilor statului şi oficialilor acestora de către experţi şi societatea civilă.

George Moţ, fondatorul desprepensiiprivate.ro şi/sau Asociaţia Utilizatorilor de Servicii Financiare (AURSF) au transmis în mod oficial în perioada de dezbatere propuneri şi observaţii asupra pericolelor proiectului în această formă către Ministerul Muncii, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Cabinetul Primului Ministru şi celor patru partide aflate la guvernare: PNL, PSD, USR şi UDMR. În plus, şi-au exprimat disponibilitatea şi au solicitat organizarea unor dezbateri publice pentru a le discuta într-un cadru oficial împreună cu toţi ceilalţi stakeholderi.

”Este absolut necesar ca Legea să prevadă dreptul cetăţeanului să îşi stabilească nivelul pensiei lunare şi al perioadei de plată, bineînţeles în cadrul unor limite bine stabilite. La momentul actual acest drept nu există, el fiind înlocuit cu obligaţia cetăţeanului de a accepta orice pensie îi stabileşte Guvernul” a declarat George Moţ, fondatorul desprepensiiprivate.ro

”Românii au cea mai mică speranţă de viaţă sănătoasă la vârsta de pensionare din Uniunea Europeană. În aceste condiţii, nu este acceptabilă impunerea, în timpul jocului, a unei perioade minime de 8 ani pentru plata pensiilor private şi nici a unui plafon maxim care să poată fi retras din activul deţinut de participant la pensionare” a declarat Alin Iacob, preşedintele AURSF.

Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) şi fondatorul desprepensiiprivate.ro, George Moţ, vor lansa invitaţii tuturor celor care pun pe primul loc interesele participanţilor să ia parte la un grup de lucru care să stabilească principiile de bază ale unei legi corecte.

