Aurul scade cu 10%, dar analiştii rămân optimişti pentru 2026

U.B.
Piaţa de Capital / 3 februarie, 08:30

Aurul scade cu 10%, dar analiştii rămân optimişti pentru 2026

Aurul şi argintul au înregistrat la finalul lunii ianuarie una dintre cele mai puternice scăderi din ultimele decenii, însă analiştii susţin că tendinţa ascendentă pe termen lung rămâne intactă şi estimează noi recorduri pentru acest an, transmite AFP.

Pe 30 ianuarie, preţul spot al aurului a coborât cu aproape 10% şi a marcat, conform sursei citate, cel mai mare declin zilnic din 1983, şi a scăzut sub pragul istoric de 5.000 de dolari pe uncie, ştergând mare parte din câştigurile înregistrate până atunci. În aceeaşi zi, argintul a înregistrat o scădere record de 27%, iar în ultimele două zile de tranzacţionare aurul a pierdut peste 13%, iar argintul aproape 34%, adaugă AFP.

Agenţia relatează că retragerea vine după o creştere considerată excesivă: aurul urcase la 5.594,82 dolari, pentru ca apoi să ajungă la aproximativ 4.700 dolari. Specialiştii susţin că factorii principali sunt nominalizarea lui Kevin Warsh la conducerea Rezervei Federale şi creşterea cerinţelor de marjă pentru contractele futures pe metale preţioase de către CME Group, conform sursei citate.

Analistul Ross Norman susţine: „Deşi scăderea a fost mare şi rapidă, suntem la nivelurile de acum trei săptămâni. Este o corecţie semnificativă, dar nu înseamnă că piaţa bull s-a încheiat”, subliniază AFP.

Analiştii afirmă, potrivit sursei citate anterior, că această corecţie poate tempera achiziţiile speculative şi poate oferi oportunităţi pentru investitorii pe termen lung. Tai Wong, trader independent, estimează că aurul ar putea intra într-o perioadă de consolidare înainte de o nouă apreciere, evidenţiază AFP. Pe de altă parte, pieţele se aşteaptă ca Rezerva Federală să reducă dobânzile de două ori în acest an, ceea ce ar reprezenta un sprijin suplimentar pentru aur, activ fără randament, conform agenţiei.

AFP relatează că băncile de investiţii rămân optimiste: UBS estimează că aurul va depăşi 6.200 dolari/uncie, JPMorgan vede un nivel de 6.300 dolari până la finalul anului, iar Deutsche Bank menţine prognoza de 6.000 dolari, citând cererea solidă din partea investitorilor. Analistul de la City Index şi FOREX.com, Fawad Razaqzada, a afirmat: „Este prea devreme să spunem că aurul a găsit un nivel minim”, prezintă sursa citată.

În ceea ce priveşte argintul, perspectiva rămâne mixtă şi reflectă rolul său dual, atât de metal preţios, cât şi de metal industrial, mai adaugă AFP.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.02.2026, 08:34)

    Miscari gen bitcoin pe vremuri. Foarte interesant. Lectia e, ca intotdeauna, diversificarea!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.02.2026, 08:56)

    Asta e manipulare a bursei. Fondurile de pensii au prabusit aurul si argintul.

    Urmeaza perlele si diamantele.

    Apoi faina, zaharul si uleiul. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

