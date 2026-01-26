Australian Open: Ben Shelton s-a calificat în sferturi

Americanul Ben Shelton, numărul 7 mondial, s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale Openului Australiei, eliminându-l pe norvegianul Casper Ruud (locul 13), scor 3-6, 6-4, 6-3, 6-4, potrivit news.ro.

El îl va înfrunta în sferturi pe numărul 2 mondial, Jannik Sinner.

„Acolo voiam să ajung. Sunt aici pentru a da tot ce am mai bun pe teren. Şi mai am lucruri de dovedit”, a declarat el, referindu-se la revanşa de anul trecut, când italianul l-a învins în semifinale înainte de a câştiga titlul.

Shelton şi-a făcut un nume la Melbourne, ajungând în sferturile de finală în 2023, la prima sa ieşire în afara teritoriul Statelor Unite.

În comparaţie cu acea perioadă, el spune că a progresat mult din punct de vedere mental. „Sunt mult mai concentrat. Sunt sincer cu mine însumi, dar am din ce în ce mai multă încredere în potenţialul meu şi asta nu se va opri”, a asigurat el.