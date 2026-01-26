Australian Open: Madison Keys, deţinătoarea trofeului, eliminată în optimi de Jessica Pegula

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 6, a învins-o pe compatrioata sa Madison Keys, favorită 9, scor 6-3, 6-4, şi s-a calificat în sferturi la Australian Open. Keys era deţinătoarea titlului la Melbourne.

Pegula s-a impus după un meci care a durat o oră şi 18 minute.

Cu o lună înainte de a împlini 32 de ani (pe 24 februarie), ea s-a calificat pentru a noua oară în sferturi la un Grand Slam, fază pe care a atins-o deja de trei ori la Melbourne (2021, 2022 şi 2023), fără a merge mai departe.

În sferturi, ea o va înfrunta pe compatrioata sa Amanda Anisimova (favorită 4), care a trecut de chinezoaica Wang Xinyu (46 WTA), scor 7-6 [4], 6-4.

La 24 de ani, Anisimova este pentru prima oară în sferturi la Melbourne.