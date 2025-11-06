Autoritatea de supraveghere financiară din Germania a amendat JPMorgan cu 45 de milioane de euro

Autoritatea de supraveghere financiară a Germaniei, BaFin, a impus o amendă record, în valoare de 45 de milioane de euro (52,5 milioane de dolari), filialei JPMorgan SE din Frankfurt, pentru deficienţe în prevenirea spălării banilor, relatează Reuters.

BaFin a declarat joi că JPMorgan a depus „în mod sistematic” cu întârziere aşa-numitele rapoarte de activitate suspectă în perioada octombrie 2021 - septembrie 2022.

JPMorgan a devenit una dintre cele mai mari bănci din Germania, atrasă de baza sa extinsă de clienţi bogaţi, mediul de reglementare stabil şi scena fintech în plină dezvoltare.

Dimensiunea amenzii reflectă greutatea JPMorgan ca gigant bancar.

„Amenda se referă la constatări istorice, iar momentul depunerii rapoartelor noastre SAR nu a împiedicat nicio investigaţie a autorităţilor”, a precizat JPMorgan într-un comunicat.

„Suntem profund dedicaţi detectării, prevenirii şi raportării spălării banilor şi a infracţiunilor financiare”, a adăugat banca.

Rapoartele de activitate suspectă, cunoscute sub acronimul SAR, sunt documente pe care băncile sunt obligate să le depună la autorităţi atunci când identifică activităţi ale clienţilor care ar putea fi asociate cu o infracţiune.

Recent, banca americană a anunţat că îşi va lansa în Germania banca digitală de retail Chase în al doilea trimestru al anului viitor - o mişcare ambiţioasă pe piaţa bancară deja aglomerată a celei mai mari economii din Europa.