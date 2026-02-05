Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Autoritatea pentru Comunicaţii: 1,5 milioane de numere portate şi 1.560 de reclamaţii în 2025

O.S.
Miscellanea / 5 februarie, 16:31

Autoritatea pentru Comunicaţii: 1,5 milioane de numere portate şi 1.560 de reclamaţii în 2025

În 2025, aproximativ 1,5 milioane de numere de telefon au fost transferate între furnizorii de comunicaţii electronice din România, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a-şi schimba operatorul fără a-şi pierde numărul, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), conform News.ro. Totodată, ANCOM a înregistrat în acest an aproximativ 1.560 de petiţii legate de portarea numerelor, majoritatea referindu-se la anularea proceselor de portare, potrivit sursei.

"În 2025, aproximativ 1,5 milioane de numere de telefon au fost transferate între furnizorii de comunicaţii electronice din România, permiţând utilizatorilor să îşi schimbe operatorul fără a-şi pierde numărul. De la lansarea serviciului de portabilitate în octombrie 2008, peste 14,1 milioane de numere au fost transferate între reţele”, informează sursa.

În 2025, au fost portate 1.497.999 de numere de telefon, dintre care 97% au fost de telefonie mobilă, iar restul de telefonie fixă. În medie, s-au efectuat peste 124.000 de portări lunar, decembrie înregistrând cel mai mare volum, cu peste 170.000 de numere transferate, relatează sursa.

Datele ANCOM arată că serviciul de portabilitate este folosit în principal de persoane fizice pentru telefonia mobilă (86% din numerele portate), în timp ce pentru telefonia fixă majoritatea cererilor provin de la persoane juridice (75%), informează News.ro.

În ceea ce priveşte telefonia mobilă, în 2025 au fost portate 1.453.878 de numere, potrivit sursei. Cel mai mare beneficiu l-a avut Digi România, care a primit 782.975 de numere, urmat de Vodafone cu 379.453, Orange cu 247.364 şi Telekom Romania Mobile Communications cu 44.078, menţionează sursa. Din totalul numerelor de telefonie mobilă portate, 64% (933.992) erau utilizate pe bază de abonament, după cum transmite News.ro.

În 2025, în telefonia fixă au fost portate 44.121 de numere, majoritatea către Orange (17.568), Digi România (11.379) şi Vodafone (5.661), conform datelor furnizate de News.ro. Tot în 2025, ANCOM a înregistrat aproximativ 1.560 de petiţii legate de portarea numerelor, cele mai multe referindu-se la anularea proceselor de portare, în contextul ofertelor primite de la furnizorii pe care utilizatorii intenţionau să-i părăsească, potrivit sursei. Autoritatea monitorizează respectarea regulilor privind portarea şi reaminteşte furnizorilor că orice practici care descurajează sau întârzie nejustificat procesul contravin principiilor de concurenţă în piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, relatează News.ro.

Utilizatorii pot accesa site-ul www.portabilitate.ro pentru a verifica reţeaua în care funcţionează orice număr de telefon din România, inclusiv cele portate, mai arată sursa. Platforma oferă informaţii despre procesul de portare, răspunsuri la întrebările frecvente şi soluţii pentru eventualele probleme, după cum precizează sursa.

Pentru a-şi porta numărul de telefon, utilizatorul trebuie să completeze şi să depună cererea de portare (formularul-tip disponibil pe Portabilitate.ro) la una dintre reprezentanţele furnizorului la care doreşte să devină abonat (furnizorul acceptor), conform sursei. Cererea poate fi transmisă şi prin mijloace de comunicare la distanţă, dacă furnizorul acceptor dispune de modalităţile necesare pentru verificarea şi acceptarea acesteia, relatează aceeaşi sursă.

Înainte de a iniţia procesul de portare, utilizatorii sunt sfătuiţi să verifice condiţiile contractuale cu furnizorul actual, deoarece, dacă perioada minimă contractuală nu s-a încheiat, aceştia pot fi obligaţi să plătească eventuale penalităţi conform clauzelor din contract, potrivit News.ro.

Portarea se finalizează, în mod normal, în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea cererii. Utilizatorul poate alege o dată ulterioară pentru portare, dar aceasta nu poate depăşi 25 de zile de la depunerea cererii, după cum precizează sursa. În timpul procesului, serviciul poate fi întrerupt timp de 3-4 ore pentru ca furnizorii să efectueze portarea, perioadă în care apelurile, mesajele SMS şi traficul de internet nu vor fi disponibile, informează News.ro.

Pe durata portării, utilizatorul poate primi un număr provizoriu de la furnizorul acceptor, potrivit sursei. Dacă portarea nu se finalizează, furnizorul acceptor trebuie să solicite abonatului, în termen de 30 de zile, acordul pentru continuarea relaţiei contractuale; în lipsa acestuia, contractul aferent numărului provizoriu încetează de drept, fără formalităţi suplimentare, arată News.ro. În acest caz, utilizatorul trebuie să achite serviciile utilizate prin intermediul numărului provizoriu până la încetarea contractului şi să respecte condiţiile de returnare a terminalelor puse la dispoziţie de furnizor, menţionează sursa.

Furnizorii ale căror servicii sunt abandonate (donori) returnează, la cerere, utilizatorilor care au plătit servicii în avans, creditul rămas neutilizat, relatează News.ro. Dacă este prevăzut în contract, pentru returnarea acestui credit se poate percepe un tarif proporţional, corespunzător costurilor reale suportate de furnizor pentru efectuarea operaţiunii, informează sursa.

Utilizatorul poate depune cererea de anulare a portării la furnizorul acceptor cel mai târziu cu 24 de ore înainte de data stabilită împreună cu furnizorul pentru realizarea portării, conform News.ro. ANCOM subliniază că sprijină furnizorii în desfăşurarea eficientă a procesului de portare, însă nu intervine în aprobarea, refuzul sau anularea cererilor, acestea fiind gestionate exclusiv de furnizori, conform legislaţiei în vigoare, mai arată sursa.

