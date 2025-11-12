Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Avangard Gold a raportat vânzări record de 3 milioane lei de Black Friday pe eMAG

A.B.
12 noiembrie, 18:52

Avangard Gold a raportat vânzări record de 3 milioane lei de Black Friday pe eMAG

Avangard Gold, lider pe piaţa aurului de investiţii din România, a înregistrat vânzări record de 3 milioane de lei în campania Black Friday 2025 pe platforma eMAG, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Cifra reprezintă echivalentul a 5 kilograme de aur - lingouri şi monede - vândute într-o singură zi.

Performanţa marchează o creştere de 20% faţă de Black Friday 2024, consolidând poziţia companiei drept principal furnizor de aur de investiţii pe marketplace-ul eMAG. Printre produsele comercializate s-au numărat monede şi lingouri între 2 şi 100 de grame, cel mai mare lingou achiziţionat având 100 g.

„Cererea pentru aur fizic continuă să crească accelerat. Clienţii români sunt tot mai conştienţi că aurul nu este doar o formă de economisire, ci un instrument de protecţie reală împotriva inflaţiei şi instabilităţii economice”, a declarat Daniel Văduva, partener Avangard Gold.

Compania pregăteşte propria campanie de Black Friday între 21-23 noiembrie, cu cele mai mici preţuri din an, atât în magazinele fizice, cât şi online.

Interesul crescut al românilor pentru investiţii sigure apare într-un context global favorabil pieţei aurului: preţul metalului preţios a depăşit pragul de 4.000 USD/uncia, iar analiştii Morgan Stanley estimează că acesta ar putea urca până la 4.500 USD/uncia până la jumătatea anului 2026, pe fondul achiziţiilor masive ale băncilor centrale, relaxării monetare din SUA şi tensiunilor geopolitice.

„Rezultatele din această campanie demonstrează nu doar puterea brandului Avangard Gold, ci şi maturizarea pieţei româneşti. Aurul devine o componentă tot mai importantă a portofoliilor de investiţii, iar noi ne consolidăm rolul de partener de încredere prin inovaţie, transparenţă şi diversificarea canalelor de distribuţie”, a adăugat Daniel Văduva.

