Avangard Gold: Fraudele cu aur de investiţii s-au înmulţit; de la site-uri clonat la lingouri din wolfram

Creşterea accelerată a cotaţiei aurului şi interesul tot mai mare al românilor pentru activele de refugiu au generat o amplificare a tentativelor de fraudă pe piaţa metalelor preţioase, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Potrivit companiei Avangard Gold, în ultimele luni s-a înregistrat o creştere a volumului de produse contrafăcute comercializate în special prin intermediul platformelor online, al grupurilor private sau prin site-uri care clonează identitatea vizuală a unor comercianţi consacraţi.

Falsurile au devenit extrem de sofisticate, imitând cu acurateţe atât caracteristicile vizuale ale produselor originale, cât şi ambalajele de tip assay card sau certificatele de autenticitate. Cele mai expuse produse la fenomenul de contrafacere pe piaţa locală sunt lingourile elveţiene marca PAMP, monedele din aur „Franz Iosif” (4 ducaţi) şi monedele americane „Buffalo”, conform comunicatului de presă.

„Având în vedere că noi nu doar vindem aur de investiţii, dar şi cumpărăm, pot spune că numai noi şi partenerii noştri autorizaţi am avut de-a face de la începutul anului cu zeci de cazuri în care clienţi au venit să ne revândă monede sau lingouri de aur achiziţionate de pe diverse siteuri sau diverse persoane. Cele mai falsificate produse sunt lingourile din aur marca elveţiană PAMP, monedele din aur Franz Iosif de 4 ducaţi şi monedele americane din aur Buffalo. Falsificatorii folosesc wolfram sau alte metale cu densitate apropiată de cea a aurului şi acoperite cu un strat subţire de aur, de asemenea se foloseşte argintul în loc de aur şi se plachează cu aur. Întâlnim, de asemenea, monede Fanz Iosif de patru ducaţi din aur, produse în Turcia şi nu bătute de Monetăria Austriei cum e normal. Falsurile au opuritate mai mică decât cea declarată în acte. În loc de 23,6 carate, au 18 sau 19 carate.”, arată Daniel Văduva, partener Avangard Gold.

Potrivit comunicatului de presă, principala metodă de înşelăciune identificată o reprezintă oferirea de reduceri nerealiste, de ordinul a 70-80% din valoarea de piaţă. De exemplu, lingouri de 5 grame (evaluate la circa 3.500 de lei) sunt propuse la preţuri cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. O altă schemă implică crearea de pagini web fictive care imită dealeri cunoscuţi; după colectarea banilor prin conturi de criptomonede sau bănci dubioase, platformele sunt închise fără ca mărfurile să mai fie livrate.

„Cea mai mare greşeală pe care o poate face un client este să cumpere exclusiv după preţ. Mulţi văd o ofertă mai ieftină şi cred că fac o afacere bună, dar în realitate riscul este să cumpere un produs contrafăcut sau cu puritate inferioară. În piaţa metalelor preţioase, diferenţele foarte mari de preţ trebuie să ridice semne de întrebare. Clienţii trebuie să cumpere numai de la dealeri autorizaţi şi să verifice certificatul, seria produsului, provenienţa, factura fiscală. Astfel pot evita cazuri precum cel al unui client care a venit la unul din magazinele noastre din ţară să revândă aproximativ 20 de lingouri PAMP de 5 grame, toate false. Clientul de achiziţionase de pe internet la un preţ bun, dar nu erau din aur, ci din Wolfram cu un strat de aur deasupra. Am mai avut o ofertă de achiziţionare a peste o sută de monede Buffalo şi acestea false. Deşi le cumpără la preţuri sub piaţă, oamenii care cad victime ale înşelăciunilor pierd foarte mulţi bani.”, menţionează Daniel Văduva.

Conform comunicatului de presă, identificarea tehnică a falsurilor se realizează prin metode non-invazive, precum spectrometria de fluorescenţă cu raze X (XRF) pentru compoziţia chimică de suprafaţă, măsurarea densităţii hidrostatice, verificarea dimensiunilor micrometrice şi analizarea seriilor de producţie. În cazurile cu suspiciuni majore, validarea presupune teste invazive prin secţionarea fizică a lingoului sau monedei pentru analiza miezului.

„În realitate, când cumperi aur de investiţii nu cumperi doar metal preţios, ci şi siguranţă. Diferenţa de preţ între un dealer autorizat şi o ofertă care pare prea bună pentru a fi adevărată poate însemna diferenţa dintre o investiţie sigură şi pierderea întregii sume. În piaţa aurului nu există reduceri de 60-70%. Dacă un preţ este mult sub nivelul pieţei, aproape întotdeauna este un semnal de alarmă. Recomandarea noastră pentru cei care suspectează că au cumpărat un produs contrafăcut este să nu încerce să îl revândă, ci să îl prezinte cât mai rapid unui specialist pentru verificare şi, dacă se confirmă falsul, să sesizeze autorităţile competente.”, a conchis reprezentantul companiei.