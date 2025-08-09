Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Axios: Ucraina şi aliaţii săi vor avea o întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin

I.S.
Internaţional / 9 august, 09:46

Axios: Ucraina şi aliaţii săi vor avea o întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin

Oficiali de rang înalt din Ucraina, SUA şi Europa intenţionează să stabilească o poziţie comună înaintea întâlnirii planificate între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în Marea Britanie înainte de 15 august, potrivit publicaţiei americane Axios, care citează surse apropiate situaţiei.

Donald Trump a anunţat în noaptea de vineri spre sâmbătă că va avea o întâlnire cu Vladimir Putin vinerea viitoare. Anterior, preşedintele american afirmase că părţile, inclusiv preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, erau aproape de a conveni o încetare a focului ce ar putea pune capăt unui conflict ce durează de peste trei ani şi jumătate.

Conform Axios, Ucraina şi aliaţii săi vor încerca să ajungă la un acord comun şi vor discuta în acest sens într-o reuniune ce va avea loc în Marea Britanie. Trimisul special american, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova pe 6 august, în cadrul eforturilor intensificate ale Casei Albe pentru medierea unui acord de pace.

Trump a anunţat anterior că Rusia trebuie să accepte un armistiţiu până pe 8 august. În ciuda faptului că Rusia nu a oprit ostilităţile, preşedintele american nu a impus sancţiuni Moscovei. Într-o conferinţă telefonică din 8 august, oficiali ucraineni, europeni şi americani au discutat despre o întâlnire faţă în faţă pentru a alinia poziţiile înaintea summitului Trump-Putin.

Detaliile logistice privind întâlnirile din Marea Britanie, inclusiv lista participanţilor, sunt încă în discuţie. De la vizita lui Witkoff la Moscova, au avut loc trei astfel de conferinţe telefonice.

În cadrul unei convorbiri telefonice din 6 august între Zelenski, Trump şi liderii europeni, unii participanţi au crezut că Putin ar fi dispus să renunţe la pretenţiile asupra regiunilor Zaporojie şi Herson. Totuşi, Witkoff a transmis ulterior că Putin doreşte doar să „îngheţe” situaţia pe liniile actuale de front, inclusiv teritoriile ocupate din aceste regiuni.

Această poziţie a ridicat semne de întrebare în rândul oficialilor europeni, care se tem că Putin încearcă să evite sancţiunile anunţate de Trump, oferind puţine concesii. Mai mult, posibilitatea ca Rusia să-şi menţină controlul asupra regiunilor Doneţk şi Lugansk în cadrul unui acord de încetare a focului a stârnit îngrijorări legate de un potenţial nou atac în viitor.

Un oficial european a avertizat că recunoaşterea oficială a teritoriilor ocupate prin forţă ar putea încuraja Rusia să continue agresiunea. Pentru ca Ucraina să cedeze teritorii, ar trebui organizat un referendum, a subliniat un oficial ucrainean anonim.

Trump şi Zelenski lucrează la un acord „pentru a semna ceva” care să respecte legislaţia ucraineană, potrivit Axios.

Preşedintele american a afirmat că un acord de pace va include „un anumit schimb” de teritorii, beneficiind ambele părţi. „Vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de peste trei ani şi jumătate. Încercăm să recuperăm o parte din teritoriu, dar unele schimburi sunt complicate”, a spus Trump într-o conferinţă de presă.

De asemenea, Zelenski a declarat că un armistiţiu este posibil, cu condiţia să existe o presiune suficientă asupra Rusiei. El a menţionat că a discutat cu lideri ai mai multor ţări şi că echipa sa este în contact permanent cu SUA.

Kremlinul a confirmat sâmbătă că Vladimir Putin se va întâlni vinerea viitoare în Alaska cu Donald Trump, apreciind alegerea locaţiei drept „destul de logică”.

Opinia Cititorului

