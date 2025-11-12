Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Banca Franţei anticipează o uşoară creştere economică a economiei franceze în trimestrul IV

T.B.
Internaţional / 12 noiembrie, 07:35

Banca Franţei anticipează o uşoară creştere economică a economiei franceze în trimestrul IV

Economia Franţei va înregistra o creştere modestă în trimestrul al patrulea, potrivit estimărilor Băncii Franţei, care avertizează că incertitudinea politică ridicată şi contextul internaţional dificil frânează ritmul de expansiune a celei de-a doua economii din zona euro, relatează Reuters.

În raportul lunar publicat marţi, instituţia nu a avansat o cifră exactă privind creşterea PIB-ului, dar a subliniat că precauţia investitorilor faţă de votul crucial asupra bugetului de stat şi mediul geopolitic tensionat vor întârzia proiectele majore de investiţii în luna noiembrie.

”Cărţile de comenzi din industrie rămân la un nivel scăzut, iar incertitudinea generală este amplificată de situaţia politică”, se arată în analiza băncii centrale.

Pe baza unui sondaj realizat între 29 octombrie şi 6 noiembrie, pe un eşantion de 8.500 de companii, Banca Franţei estimează că sectoarele producţiei, serviciilor şi energiei vor susţine creşterea în trimestrul IV, în timp ce activitatea în construcţii va continua să scadă uşor.

În trimestrul precedent, economia franceză a surprins pozitiv, cu un avans al PIB-ului de 0,5%, impulsionat de industria aerospaţială şi de sectorul IT&C, în timp ce producţia auto şi alimentară a înregistrat o contracţie.

Pentru luna noiembrie, banca anticipează o revenire a activităţii în industria auto, odată cu redeschiderea mai multor uzine, precum şi o creştere temporară în industria alimentară, determinată de pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, în pofida scăderii exporturilor alimentare din cauza tarifelor americane.

Proporţia firmelor care au raportat dificultăţi de recrutare a rămas stabilă la 17%, în timp ce angajările au înregistrat o uşoară creştere.

Preţurile de vânzare au crescut moderat în industrie şi servicii, dar au continuat să scadă în construcţii, potrivit Băncii Franţei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb