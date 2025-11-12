Banca Franţei anticipează o uşoară creştere economică a economiei franceze în trimestrul IV

Economia Franţei va înregistra o creştere modestă în trimestrul al patrulea, potrivit estimărilor Băncii Franţei, care avertizează că incertitudinea politică ridicată şi contextul internaţional dificil frânează ritmul de expansiune a celei de-a doua economii din zona euro, relatează Reuters.

În raportul lunar publicat marţi, instituţia nu a avansat o cifră exactă privind creşterea PIB-ului, dar a subliniat că precauţia investitorilor faţă de votul crucial asupra bugetului de stat şi mediul geopolitic tensionat vor întârzia proiectele majore de investiţii în luna noiembrie.

”Cărţile de comenzi din industrie rămân la un nivel scăzut, iar incertitudinea generală este amplificată de situaţia politică”, se arată în analiza băncii centrale.

Pe baza unui sondaj realizat între 29 octombrie şi 6 noiembrie, pe un eşantion de 8.500 de companii, Banca Franţei estimează că sectoarele producţiei, serviciilor şi energiei vor susţine creşterea în trimestrul IV, în timp ce activitatea în construcţii va continua să scadă uşor.

În trimestrul precedent, economia franceză a surprins pozitiv, cu un avans al PIB-ului de 0,5%, impulsionat de industria aerospaţială şi de sectorul IT&C, în timp ce producţia auto şi alimentară a înregistrat o contracţie.

Pentru luna noiembrie, banca anticipează o revenire a activităţii în industria auto, odată cu redeschiderea mai multor uzine, precum şi o creştere temporară în industria alimentară, determinată de pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, în pofida scăderii exporturilor alimentare din cauza tarifelor americane.

Proporţia firmelor care au raportat dificultăţi de recrutare a rămas stabilă la 17%, în timp ce angajările au înregistrat o uşoară creştere.

Preţurile de vânzare au crescut moderat în industrie şi servicii, dar au continuat să scadă în construcţii, potrivit Băncii Franţei.