Băncile americane cer reguli federale unificate în SUA

Cele mai mari bănci din Statele Unite fac lobby intens pentru introducerea unor standarde naţionale care să reglementeze serviciile bancare la nivel federal şi să reducă puterea statelor de a impune reguli proprii, potrivit unor surse citate de Reuters.

Demersul vizează clarificarea modului în care băncile pot acorda împrumuturi, emite obligaţiuni, furniza servicii de investiţii şi evalua riscurile de spălare a banilor, eliminând diferenţele legislative dintre state, conform sursei.

Solicitarea, prezentată Office of the Comptroller of the Currency (OCC), vine în contextul unei campanii mai ample a industriei bancare de a obţine reglementări mai favorabile sub administraţia preşedintelui Donald Trump.

Băncile susţin că un set unic de reguli ar simplifica operaţiunile şi ar elimina blocajele provocate de legile statale, inclusiv cele privind ”debankingul” - practica prin care anumite instituţii financiare refuză servicii clienţilor pe criterii politice sau religioase.

Controversa a luat amploare după o decizie a Curţii Supreme din 2024, care a stabilit că legislaţia federală are prioritate asupra celei statale în cazul băncilor naţionale, întărind conceptul de ”preemţiune federală”.

Băncile au intensificat lobby-ul după ce administraţia Trump a emis, în august, un ordin executiv privind ”debankingul”, menit să unifice regulile la nivel federal.

Industria bancară susţine că reglementările neuniforme îngreunează activitatea, invocând cazuri precum cel din Texas, unde în 2021 instituţii precum JPMorgan Chase, Bank of America şi Goldman Sachs au fost excluse din piaţa obligaţiunilor municipale pentru că au evitat finanţarea companiilor din energie sau armament.

Situaţii similare au apărut în Florida, California şi Tennessee, creând dificultăţi de conformitate şi perturbări în activitatea financiară.

Reprezentanţii American Bankers Association şi Bank Policy Institute au cerut autorităţilor să apere ferm principiul preemţiunii federale, argumentând că doar regulile unificate pot asigura stabilitatea, protecţia consumatorilor şi funcţionarea eficientă a pieţei. OCC, care are autoritatea de a anula legile statale ce afectează băncile naţionale, nu a comentat oficial.