Băncile Federale ar putea fi următoarea ţintă în campania de presiune a lui Trump

Procedura de a numi preşedinţii Sistemului Federal de Rezerve al SUA (n.r. cunoscută drept „Fed”) poate deveni cea mai nouă provocare pentru independenţa băncilor centrale ale ţării, informează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Motivul este dorinţa lui Trump de a-şi mări influenţa asupra ratei dobânzilor şi asupra altor norme.

Anunţul de retragere lui Raphael Bostic, unul dintre preşedinţii Fed, a venit ca o adevărată surpriză, la scurt timp după reluarea discuţiilor despre numirile viitoare din cadrul Fed. Cu două luni în urmă, Trump a încercat să o concedieze pe Lisa Cook, guvernator Fed, pentru a se apropia şi mai mult de banca centrală.

Există o şansă mare ca Trump să nominalizeze un apropiat de-ai săi pentru a conduce întregul sistem bancar al SUA, luând în calcul faptul că mandatul lui Jerome Powell, actualul director al Sistemului Federal de Rezerve al SUA, expiră în mai.

Casa Albă nu a oferit un răspuns în legătură cu preferinţele preşedintelui Donald Trump pentru conducerea a Fed.