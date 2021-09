BARNA:"Premierul Florin Cîţu a luat guvernarea pe nume personal"

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a afirmat, vineri, că premierul Florin Cîţu "a luat guvernarea pe nume personal", susţinând că acesta l-a ameninţat pe fostul ministrul Stelian Ion că va fi demis dacă nu dă aviz până joi noaptea proiectului "Anghel Saligny", conform Agerpres.

Barna a explicat, la Digi 24, cum s-a ajuns în situaţia de criză, referindu-se şi la conflictul cu premierul în cazul Vlad Voiculescu.

"Am discutat cu un om important din această ţară care mi-a spus, în încercarea de a soluţiona atunci conflictul în cazul Vlad Voiculescu, că dacă în politică nu poţi să înghiţi broaşte, te duci contabil la CAP. De acord, am înghiţit broaşte atunci cu Vlad Voiculescu, şi am mers mai departe, dar când meniul devine numai din broaşte, trebuie să schimbi bucătarul, aşa cum suntem acum. Pentru că noi am acordat credit mai mult decât necesar premierului Florin Cîţu şi reacţia domniei sale nu a fost aceea de a aprecia", a declarat Dan Barna.

El a adăugat că a manifestat solidaritate atunci când premierul "a avut nişte explicaţii dificile de dat societăţii legate de tinereţea sa".

"Am discutat luni că PNDL nu va fi pe ordinea de zi şi miercuri la şedinţa de guvern intră pe ordinea suplimentară. Premierul a luat guvernarea pe nume personal. Ne-a deranjat faptul că un subiect asupra căruia nu convenisem în şedinţa coaliţiei, ba dimpotrivă, convenisem că până săptămâna viitoare venim cu amendamentele noastre, ale USR PLUS şi le integrăm (...), a fost introdus în şedinţa de guvern, ignorându-ne voinţa. (...) Este o chestiune de respect politic într-o coaliţie. În ideea că noi am trimis acele amendamente şi nu avem niciun răspuns, după care seara a continuat cu sunarea ministrului Justiţiei, sunat şi ameninţat că dacă până la 12,00 noaptea - l-a sunat între ora 19,00 şi 20,00 - am fost sunat şi eu, şi Dacian Cioloş, ni s-a spus că dacă până la ora 24,00 ministrul Justiţiei nu îi dă un aviz pe un document care nu ajunsese în original la Ministerul Justiţiei, îl va demite. După o oră a şi fost demis", a spus Barna.

În opinia sa, Guvernul are un lider care "nu este la înălţime".

"Ieri dimineaţă era o coaliţie stabilă şi funcţională, într-o singură zi, un premier, nu ştiu dacă lipsit de experienţă sau neinspirat, a reuşit să spargă borcanul şi să facă cioburi până la nisip până seara. Mi se pare fabulos. (...) Noi spunem că Guvernul are un lider care nu este la înălţime. Asta este chestiunea de fapt. Nu are competenţa să conducă acest Guvern", a adăugat vicepremierul.