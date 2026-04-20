Baschet masculin: U BT Cluj, eşec cu Buducnost în ultimul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice

S.B.
Sport / 20 aprilie, 16:09

Campioana U BT Cluj a fost învinsă la scor duminică, pe teren propriu, de formaţia Buducnost Podgorica, scor 110-72 (68-41), în ultimul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice, potrivit news.ro.

Din lotul U BT Cluj au absentat cei mai buni jucători. Tot cu Buducnost (locul 4), U BT Cluj (locul 5) se va duela şi în sferturi, programate în trei meciuri, în 8, 15 şi 22 mai.

Principalii marcatori ai meciului au fost Molinar 22 puncte, Guzman 11, Kulvietis 11, Miletic 11, pentru U BT Cluj, respectiv Ferrell 23, Magee 17, Tanaskovic 15, pentru Buducnost.

Din lotul antrenat de Mihai Silvăşan au absentat cei mai buni jucători, din motive medicale - Russell şi Creek, în timp ce căpitanul Patrick Richard nu s-a refăcut complet după o accidentare.

În celelalte meciuri din ultima etapă se vor duela Cedevita - Igokea, Partizan Belgrad - Steaua Roşie Belgrad şi KK Bosna - Dubai Basketball.

În faza Top 8, U BT Cluj a obţinut rezultatele, în urma cărora s-a clasat pe locul 5: 85-97 şi 76-86 cu Steaua Roşie Belgrad, 89-94 şi 72-110 cu Buducnost, 93-90 şi 90-98 cu KK Bosna, 98-95 şi 84-72 cu Cedevita.

Campioana României s-a calificat în Top 8 după ce a încheiat grupa A pe locul 3, cu un bilanţ de 10 victorii şi 6 eşecuri (26 puncte).

Primele şase echipe din Top 8 şi două provenite din turneul play-in se vor califica în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, între 8-22 mai.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are 18 echipe. Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee - 8.

Campioana României a jucat în acest sezon şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins pentru a treia oară consecutiv faza sferturilor de finală.

În aceste condiţii, în U BT Cluj va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe. În turul I al Ligii Naţionale, U BT Cluj se va duela cu CSU Sibiu.

În februarie, campioana României a jucat la Turneul F8 al Cupei României, cucerind trofeul.

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

