Baschet: Rapid Bucureşti şi Sepsi Sf. Gheorghe, victorii în grupele FIBA EuroCup

Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a câştigat penultimul meci din grupa D a FIBA EuroCup, miercuri, în deplasare, cu formaţia KSC Szekszard, scor 86-82 (49-28). În grupa I, Rapid Bucureşti a obţinut a patra victorie, scor 78-64 (44-35), cu UFAB49.

În pofida victoriei, prima din grupa D, Sepsi este pe ultimul loc în clasament, cu 6 puncte.

Sepsi Sfântu Gheorghe, care a început sezonul în Euroligă, a obţinut anterior rezultatele: 55-91 şi 79-82 cu Kangoeroes Basket Mechelen, 49-63 cu KSC Szekszard şi 41-77 cu GEAS.

În etapa a VI-a, ultima, Sepsi va juca pe teren propriu, cu GEAS, în 27 noiembrie.

În grupa I, Rapid Bucureşti are însă un parcurs mult mai bun şi se clasează pe locul 2, la egalitate cu liderul Movistar Estudiantes, cu 9 puncte.

Rezultatele anterioare obţinute de Rapid sunt: 69-51 şi 71-61 cu Piestanske Cajky, 86-79 cu UFAB49 şi 61-65 cu Movistar Estudiantes.

În etapa a VI-a, ultima, Rapid va juca pe teren propriu, cu Movistar Estudiantex, în 27 noiembrie, pentru primul loc în grupă. Ambele echipe sunt deja calificate în faza următoare.

În preliminariile FIBA EuroCup a jucat şi Universitatea Cluj, care nu s-a calificat în grupe.