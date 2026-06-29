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BBC: Andy Burnham promite descentralizarea puterii în primul discurs politic major

A.M.
Internaţional / 29 iunie, 09:39

BBC: Andy Burnham promite descentralizarea puterii în primul discurs politic major

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, prezintă luni un plan de reformă administrativă axat pe crearea unei structuri guvernamentale secundare în nordul ţării, potrivit BBC.

Strategia urmăreşte stimularea creşterii economice în toate regiunile regatului şi creşterea nivelului de trai printr-un program cu o durată de zece ani, relatează sirsa citată.

„Trebuie să oferim Marii Britanii întrerupătorul de circuit de care are nevoie”, urmează să declare Andy Burnham în cadrul evenimentului public din Manchester, conform sursei menţionate.

Politicienii din opoziţie critică însă iniţiativa şi solicită clarificări privind viitoarea componenţă a cabinetului ministerial. Amiralul Sir Tony Radakin cere public creşterea bugetului pentru apărare la 3,5% din Produsul Intern Brut până în anul 2035, în contextul provocărilor de securitate actuale, notează BBC.

„Păstraţi ţara în siguranţă, recunoaşteţi că aveţi această responsabilitate extraordinară - sunteţi aproape ca un prim-ministru pe timp de război în acest moment”, afirmă fostul şef al Statului Major al Apărării, Sir Tony Radakin, mai adaugă sursa citată.

În lipsa altor candidaţi din Partidul Laburist, Andy Burnham preia conducerea executivului britanic la data de 20 iulie. Noul lider menţine regulile fiscale stricte stabilite anterior, fapt care limitează spaţiul bugetar pentru noi cheltuieli publice. Schimbarea de la nivelul conducerii guvernamentale implică şi o înlocuire la conducerea Ministerului de Finanţe, unde se analizează numirea unor nume precum Ed Miliband sau Wes Streeting, potrivit BBC.

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