BBC ar fi „manipulat” un discurs al lui Donald Trump, făcându-l să pară că încurajează revolta de la Capitoliu

Emisiunea Panorama de la BBC, difuzată cu o săptămână înainte de alegerile americane, a „indus complet în eroare” telespectatorii, arătându-l pe preşedinte spunându-le susţinătorilor că va merge cu ei la Capitoliu pentru a „lupta ca naiba”, când, de fapt, a spus că va merge cu ei „pentru a-şi face vocile auzite în mod paşnic şi patriotic”, scrie The Telegraph.

Imaginile „trunchiate” au fost evidenţiate într-un dosar de 19 pagini despre părtinirea BBC, care a fost compilat de un membru recent al comitetului de standarde al corporaţiei şi care circulă acum în departamentele guvernamentale.

Din dosar reiese că emisiunea l-a făcut pe preşedintele SUA să „«spună» lucruri pe care nu le-a spus niciodată”, combinând imagini de la începutul discursului său cu ceva ce a spus aproape o oră mai târziu.

Se susţinea că directorii executivi şi preşedintele BBC au ignorat şi respins o serie de plângeri grave ridicate de propriul organism de supraveghere a standardelor corporaţiei. Donald Trump Jr., fiul cel mare al preşedintelui, a acuzat BBC de lipsă de onestitate şi „ştiri false”.

El a repostat articolul din The Telegraph şi va publica în curând alte fragmente din memorandum, care acuză serviciul arab al BBC de părtinire în ceea ce priveşte relatarea războiului din Gaza şi acuză corporaţia de „cenzură efectivă” a relatării dezbaterii transgender.

Documentul ridică întrebări serioase despre cultura de la BBC, despre modul în care aceasta afectează imparţialitatea şi despre modul în care managerii, inclusiv Tim Davie, directorul general, sunt acuzaţi că închid ochii la dovezile de părtinire.

Conservatorii au cerut o anchetă imediată asupra modului în care a fost permisă difuzarea documentarului Panorama.

Nigel Huddleston, secretarul din umbră pentru cultură, a declarat: „Acestea sunt dezvăluiri extrem de îngrijorătoare care ar putea submina serios imaginea şi reputaţia BBC”.

„Taxa de licenţă BBC este justificată pe baza imparţialităţii şi încrederii.” „Nu poate exista nicio justificare pentru acest tip de manipulare deliberată şi răspândirea de dezinformări. Nu este prima dată când au apărut dovezi de părtinire la BBC, dar este unul dintre cele mai evidente şi alarmante exemple de până acum”.

„Plătitorii de taxe de licenţă merită o explicaţie imediată şi scuze din partea BBC şi trebuie să aibă loc o anchetă amănunţită asupra acestui scandal”.

Cele mai dăunătoare dezvăluiri implică o emisiune specială de o oră din Panorama, intitulată Trump: O a doua şansă?, care a fost difuzată în octombrie anul trecut.

Pe lângă modificarea cuvintelor domnului Trump, documentarul a arătat şi bărbaţi care fluturau steaguri mărşăluind pe Capitoliu în Washington DC pe 6 ianuarie 2021, după ce preşedintele a vorbit, ceea ce „a creat impresia că susţinătorii lui Trump au preluat «apelul său la arme»”. De fapt, materialul video a fost filmat înainte ca Trump să înceapă măcar să vorbească.

În reportaj se afirmă că „denaturarea evenimentelor zilei” de către Panorama a fost atât de flagrantă încât telespectatorii s-ar întreba: „De ce ar trebui să avem încredere în BBC şi unde se va termina totul?”

Când problema a fost ridicată în faţa managerilor, aceştia „au refuzat să accepte că a existat o încălcare a standardelor”. Autorul raportului l-a avertizat apoi pe Samir Shah, preşedintele BBC, cu privire la „precedentul foarte, foarte periculos” creat de Panorama, dar nu a primit niciun răspuns.

Denunţătorul intern a trimis luna trecută o copie a scrisorii de 19 pagini fiecărui membru al consiliului de administraţie al BBC.

Boris Johnson, despre dezvăluire: „O ruşine totală”

Boris Johnson, fostul prim-ministru, a numit dezvăluirea o „ruşine totală”.

Nigel Farage, liderul Reform UK, a declarat: „Nu este de mirare că tot mai puţini oameni plătesc taxa de licenţă BBC în fiecare an.”

Caroline Dinnage, preşedinta Comitetului pentru cultură, mass-media şi sport (DCMS) din Camera Comunelor, a declarat: „Într-un moment în care încrederea în politică şi în mass-media mainstream este atât de scăzută, postul nostru de radio de stat are o responsabilitate suplimentară de a se asigura că raportează problemele controversate şi potenţial inflamatorii cu o atitudine direct”.

Aceste declaraţii sunt extrem de îngrijorătoare şi vin într-un moment critic pentru BBC. „Comitetul DCMS se va întruni mâine şi, fără îndoială, va discuta implicaţiile acestui lucru”.

Revelaţia că BBC a falsificat efectiv un discurs al lui Trump este probabil să aibă repercusiuni grave asupra relaţiei deja tensionate a companiei cu Casa Albă.

De asemenea, aceasta vine înaintea negocierilor cu Lisa Nandy, secretarul pentru Cultură, privind finanţarea BBC, deoarece carta sa regală urmează să fie reînnoită în 2027. Doamna Nandy a declarat anterior că „nicio opţiune nu este exclusă”.

În programul Panorama, Trump pare să spună: „Vom merge la Capitoliu şi voi fi acolo cu voi şi vom lupta.” „Ne luptăm cu înverşunare, iar dacă voi nu luptaţi cu înverşunare, nu veţi mai avea o ţară.”

Discursul a fost însoţit de muzică prevestitoare în fundal şi urmat imediat de imagini cu oameni mărşăluind spre Capitoliu, fără nimic care să explice sau să semnaleze telespectatorilor că imaginile au fost editate sau erau deconectate de la secvenţă.

BBC a îmbinat trei părţi separate ale discursului lui Trump în ceea ce părea a fi o singură propoziţie fluentă.

De fapt, ceea ce a spus Trump a fost: „Vom merge pe jos, şi voi fi acolo cu voi, vom merge pe jos, vom merge pe jos pe oricine doriţi, dar cred că aici, vom merge pe jos spre Capitoliu şi îi vom aclama pe senatorii şi congresmenii şi congresmenele noastre curajoşi şi probabil că nu îi vom aclama atât de mult pe unii dintre ei, pentru că nu ne veţi lua niciodată înapoi ţara cu slăbiciune, trebuie să arătaţi putere şi trebuie să fiţi puternici... Ştiu că toţi cei de aici vor mărşălui în curând spre clădirea Capitoliului pentru a vă face vocile auzite în mod paşnic şi patriotic.”

Aproximativ 54 de minute mai târziu, când Trump vorbea despre alegeri ca fiind „corupte”, el a spus despre alegătorii din ziua alegerilor: „Majoritatea oamenilor ar sta acolo la ora 9 seara şi ar spune că vreau să vă mulţumesc foarte mult şi ar pleca într-o altă viaţă, dar eu am spus că ceva este în neregulă aici, ceva este cu adevărat în neregulă, nu se poate să se fi întâmplat şi luptăm”.

Discursul lui Trump a fost distorsionat: „Luptăm ca naiba, iar dacă voi nu luptaţi ca naiba, nu veţi mai avea o ţară”

Consilierul BBC care a scris raportul a comparat încălcările „şocante” ale imparţialităţii cu scandalul „Crowngate” din 2007 - când imaginile cu regretata regină Elisabeta a II-a au fost editate pentru a părea că părăseşte o şedinţă foto - ceea ce a dus la demisia controlorului BBC One.

Raportul despre părtinirea BBC a fost scris de Michael Prescott, care a petrecut trei ani ca şi consilier extern independent al Comitetului pentru Orientări şi Standarde Editoriale (EGSC) al postului de radio, înainte de a părăsi funcţia în iunie.

Prescott, un fost jurnalist care a lucrat în mai multe roluri de consiliere corporativă, a declarat într-o scrisoare de intenţie trimisă împreună cu dosarul său, care circulă acum la Whitehall şi a fost văzut de The Telegraph, că a fost determinat să acţioneze din cauza „disperării sale faţă de inacţiunea conducerii BBC atunci când apar probleme”.

El a trimis dosarul Consiliului de Administraţie al BBC, deoarece avertismentele repetate adresate EGSC au fost „respinse sau ignorate”.

Prescott a scris în scrisoare: „Am plecat [din rolul de consilier] cu îngrijorări profunde şi nerezolvate cu privire la BBC... părerea mea este că conducerea nu a reuşit în mod repetat să implementeze măsuri pentru a rezolva problemele evidenţiate şi, în multe cazuri, pur şi simplu a refuzat să recunoască existenţa unei probleme”.

Impasibili la denaturarea conţinutului editorial

El i-a criticat în special pe Jonathan Munro, controlorul senior de conţinut al BBC, şi pe Deborah Turness, directorul executiv al BBC News.

Prescott a spus: „Am fost surprins de cât de defensive au fost Deborah şi Jonathan în special ori de câte ori au fost ridicate probleme. Planurile de acţiune ferme şi transparente pentru a preveni reapariţia problemelor sunt insuficiente - şi astfel, după cum puteţi vedea, erorile se repetă iar şi iar”.

Emisiunea specială Panorama, cu o durată de o oră, intitulată Trump: O a doua şansă?, a fost difuzată pe 28 octombrie anul trecut.

Prescott, unul dintre cei doi consilieri editoriali independenţi care făceau parte din Comitetul pentru Ghiduri şi Standarde Editoriale al BBC la acea vreme, a urmărit programul şi a fost impresionat de „poziţia sa distinct anti-Trump”, cu 10 critici ai lui Trump împotriva unui singur susţinător.

El a spus că a fost „şocat” să descopere că nu exista un program similar care să examineze dosarul Kamalei Harris, rivala prezidenţială a lui Trump.

Prescott şi-a exprimat îngrijorarea la EGSC, iar David Grossman, consilierul editorial principal al comitetului, a fost rugat să revizuiască programul.

Grossman „a evidenţiat îngrijorări alarmante cu privire la modul în care Panorama a editat discursul lui Trump adresat susţinătorilor săi” pe 6 ianuarie 2021.

S-a creat impresia că Trump a spus ceva ce nu spusese

Prescott a scris: „Examinând acuzaţia conform căreia Trump i-a incitat pe protestatari să ia cu asalt Capitoliul, s-a dovedit că Panorama a îmbinat două clipuri din părţi separate ale discursului său. Acest lucru a creat impresia că Trump a spus ceva ce nu a spus şi, procedând astfel, a indus în eroare telespectatorii.” Nu a existat nicio ştergere a ecranului sau legendă peste filmare pentru a semnala telespectatorilor că aceasta a fost editată sau că era în afara secvenţei!”.

Prescott a precizat în raportul său: „A fost complet înşelător să editezi clipul în modul în care a fost difuzat de Panorama. Faptul că [Trump] nu i-a îndemnat explicit pe susţinători să coboare şi să lupte pe Capitoliu a fost unul dintre motivele pentru care nu au existat acuzaţii federale pentru incitare la revoltă”.

Filmele au inclus, de asemenea, o înregistrare audio a unui dispecer de poliţie care avertiza asupra „trei sute de Băieţi Mândri” care se îndreptau spre sediul guvernului SUA.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că o examinare BBC Newsnight a comportamentului Băieţilor Mândri care îl susţineau pe Trump, care a apărut în februarie 2021 şi este încă disponibilă pe site-ul BBC, a afirmat că bărbaţii „mărşăluiau spre Capitoliu chiar înainte ca Donald Trump să vorbească la un miting”.

Filmele realizate în acelaşi timp cu filmările Panorama au fost temporizate la ora 10.58 în acea zi, cu o oră înainte de începerea discursului lui Trump.

Documentarul a fost produs şi regizat intern de Matthew Hill, un realizator de documentare BBC, şi editat de Karen Wightman, care este editorul Panorama din 2002. A rămas pe iPlayer timp de un an după difuzare, înainte de a fi eliminat, în conformitate cu politica BBC.

Managerii BBC au fost alertaţi cu privire la problemele legate de programul Panorama de către Prescott, care a spus în scrisoarea sa: „Dacă jurnaliştilor BBC li se va permite să editeze videoclipuri pentru a-i face pe oameni să «spună» lucruri pe care nu le-au spus niciodată, atunci ce valoare au directivele corporaţiei, de ce ar trebui să se aibă încredere în BBC şi unde se va termina totul?”

„Şi totuşi, confruntat cu constatările lui David [Grossman], Executivul a refuzat să accepte că a existat o încălcare a standardelor şi a insistat asupra apărării Panorama”.

Potrivit lui Prescott, la o reuniune a EGSC din 12 mai anul acesta, Munro a declarat: „Nu a existat nicio încercare de a induce în eroare publicul cu privire la conţinutul sau natura discursului lui Trump înainte de revolta de la Capitoliu. Este o practică normală editarea discursurilor în clipuri scurte”.

Şefii BBC ar putea fi audiaţi în Parlamentul britanic

Prescott a argumentat în scrisoarea sa că „acest lucru contravine complet înţelegerii mele privind politica editorială a BBC privind editările înşelătoare” şi a citat exemplul „Crowngate”. Cu acea ocazie, un trailer pentru un documentar regal fusese editat pentru a face să pară că regretata Regină părăsise o şedinţă foto „furioasă”, aşa cum a declarat presei Peter Fincham, la acea vreme directorul BBC One, când, de fapt, clipurile din trailer erau dezechilibrate.

Întrebat de ce nu a existat un program suplimentar pentru documentarul despre Trump care să investigheze antecedentele Kamalei Harris, Munro a spus că nu este necesar „pentru o imparţialitate cuvenită să existe programe suplimentare”.

Turness a încercat, de asemenea, „să justifice videoclipul modificat şi cronologia denaturată a zilei” citând o comisie a Congresului plină de democraţi care a concluzionat că Trump a fost implicat într-o conspiraţie pentru a răsturna alegerile din 2020, pe care le-a pierdut în faţa lui Joe Biden, dar Prescott a spus că acest lucru „nu este o justificare pentru editarea clipurilor video astfel încât un candidat la preşedinţie să pară că spune ceva ce nu a spus niciodată”.

În timpul şedinţei EGSC, „nici directorul general, nici preşedintele nu au făcut” „vreun comentariu despre atitudinea dispreţuitoare a lui Jonathan faţă de descoperirile lui David sau despre apărarea lui Deborah a videoclipurilor editate”, a spus Prescott.

Prescott a fost atât de îngrijorat încât i-a trimis un e-mail preşedintelui BBC a doua zi, spunând: „Acesta este un precedent foarte, foarte periculos. Sper că veţi fi de acord şi veţi lua măsuri pentru a vă asigura că această problemă potenţial uriaşă este eliminată din faşă”.

Nu a primit niciun răspuns de la Shah.

În septembrie, Prescott a scris fiecărui membru al Consiliului de Administraţie al BBC pentru a-şi exprima consternarea faţă de faptul că corporaţia a închis ochii la problema Panorama şi la alte avertismente de părtinire din ultimii ani. De atunci, scrisoarea sa a ajuns la departamentele guvernamentale.

Deputaţii din opoziţie ar putea să o solicite pe Nandy să lanseze o anchetă. Comisia pentru cultură, mass-media şi sport a Parlamentului are puterea de a-i cita pe Davie, Shah şi pe alţii pentru a depune mărturie cu privire la aspectele ridicate în raport, dacă doreşte să facă acest lucru.

Când a izbucnit scandalul „Crowngate”, BBC a comandat un raport despre această afacere de către Will Wyatt, un fost director executiv BBC, care a concluzionat că editarea trailerului de către o companie de producţie externă a fost făcută „într-o manieră nepăsătoare”, deşi nimeni nu a încercat în mod deliberat să o prezinte în mod denaturat pe regina de atunci. Cu toate acestea, Fincham a demisionat din cauza scandalului.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat: „Deşi nu comentăm documentele scurse, atunci când BBC primeşte feedback, îl ia în serios şi îl analizează cu atenţie.

Michael Prescott este fost consilier al unui comitet al consiliului de administraţie, unde sunt discutate şi dezbătute în mod curent opinii şi puncte de vedere diferite despre relatările noastre.”