BBC: Donald Trump ordonă o anchetă asupra preţurilor de la benzinării

Preşedintele american Donald Trump a dispus investigarea marilor companii din sectorul energetic pe care le acuză de menţinerea artificială a tarifelor la pompă, în ciuda scăderii costurilor la petrolul brut, relatează BBC.

Şeful statului a solicitat Departamentului de Justiţie demararea imediată a verificărilor în acest caz. Decizia vine pe fondul ieftinirii ţiţeiului pe pieţele internaţionale, după vârful înregistrat în timpul conflictului militar dintre Statele Unite, Israel şi Iran, potrivit sursei citate.

„Marile companii petroliere nu scad preţurile la pompă proporţional cu preţurile mult mai mici pe care le plătesc pentru ţiţei”, afirmă Donald Trump într-un mesaj pe platforma X. „Acele preţuri scad într-un ritm accelerat. Cu alte cuvinte, clienţii sunt storşi de bani”, adaugă preşedintele american, informează BBC.

Cotaţia petrolului Brent a coborât miercuri sub pragul de 76 de dolari pe baril, după ce în luna mai atinsese un nivel de aproape 120 de dolari. De asemenea, preţul de referinţă de pe piaţa americană, WTI, a scăzut sub valoarea de 72 de dolari pe baril. Benzina la staţiile de alimentare din Statele Unite ale Americii are un cost mediu de 3,93 dolari pe galon, în scădere faţă de maximul de peste 4 dolari înregistrat în luna aprilie a acestui an, mai adaugă sursa citată.