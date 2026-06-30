BBC: Putin recunoaşte, în mod excepţional, penuria de combustibil cauzată de atacurile ucrainene

Preşedintele rus Vladimir Putin a recunoscut că Rusia se confruntă cu o penurie de combustibil, pe fondul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice, şi a promis intensificarea producţiei de sisteme de apărare aeriană, relatează BBC.

Într-o întâlnire cu oficiali şi reprezentanţi ai industriei petroliere, liderul de la Kremlin a admis existenţa unor probleme în aprovizionare, inclusiv cozi la benzinării şi dificultăţi în găsirea anumitor tipuri de combustibil, notează BBC.

„Ştiţi foarte bine că problemele persistă atât pentru şoferi, cât şi pentru întreprinderi. Din păcate, încă mai există cozi la benzinării, iar găsirea tipului potrivit de benzină nu este întotdeauna uşoară”, a declarat Putin, citat de BBC.

El a mai precizat că şi sectorul agricol este afectat de dificultăţi în aprovizionarea cu combustibil, subliniind că desfăşurarea activităţilor depinde de respectarea programelor de livrare, transmite BBC.

Potrivit publicaţiei independente ruse Mediazona, în prezent 56 de regiuni din Rusia aplică restricţii privind consumul de combustibil, mai notează BBC.

Putin a recunoscut că atacurile ucrainene „creează, evident, probleme” şi a admis existenţa unei penurii, însă a susţinut că aceasta nu este una critică, informează BBC.

Liderul rus a mai declarat că în peninsula Crimeea există rezerve de combustibil pentru doar câteva zile, dar s-a declarat încrezător că aprovizionarea va fi restabilită în curând, relatează BBC.

El a promis totodată creşterea producţiei de sisteme de apărare aeriană şi accelerarea reparaţiilor la rafinăriile afectate de atacurile ucrainene, mai scrie BBC.

Într-un interviu acordat ulterior televiziunii de stat ruse, Putin a reiterat că situaţia este sub control, însă a recunoscut amploarea dificultăţilor, potrivit BBC.